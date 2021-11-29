  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Волині вибухнула шкільна котельня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через вибух ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав - На Волині вибухнула шкільна котельня
    Через вибух ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав
    фото: vl.npu.gov.ua

    Причини вибуху з’ясовуються

    Поліція з’ясовує обставини вибуху котельні на території школи у Ратнівському районі Волинської області. Про це повідомляє поліція Волинської області.

    «Котельня розміщувалась на території школи села Прохід. Ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуйовано», – йдеться у повідомленні.

    На місці працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    внаслідок вибуху ніхто не постраждав, фото: vl.npu.gov.ua
    внаслідок вибуху ніхто не постраждав, фото: vl.npu.gov.ua

    Причини вибуху з’ясовуються.

    До слова, на Бурштинській ТЕС стався вибух.

    Теги: Національна поліція України вибух школа Волинська область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Волині вибухнула шкільна котельня