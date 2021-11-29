На Волині вибухнула шкільна котельня
Причини вибуху з’ясовуються
Поліція з’ясовує обставини вибуху котельні на території школи у Ратнівському районі Волинської області. Про це повідомляє поліція Волинської області.
«Котельня розміщувалась на території школи села Прохід. Ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуйовано», – йдеться у повідомленні.
На місці працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Причини вибуху з’ясовуються.
До слова, на Бурштинській ТЕС стався вибух.