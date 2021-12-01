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    У будинку на Одещині прогримів вибух (фото)

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    Травмовану власницю будинку передали медикам - У будинку на Одещині прогримів вибух (фото)
    Травмовану власницю будинку передали медикам
    фото пресслужба ДСНС

    Внаслідок інциденту травмувалася власниця будинку

    В одноповерховому житловому будинку у м. Ізмаїл на Одещині стався вибух. Внаслідок чого травмувалася власниця будинку. Про це повідомили у прессслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

    Повідомлення про вибух рятувальникам надійшло об 11:35.

    «По прибуттю 20 ДПРЧ встановлено загоряння літньої кухні на площі, орієнтовно, 5 квадратних метрів», – зазначається у повідомленні.

    Об 11:49 пожежу ліквідували. Жінку передали медикам.

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    У будинку на Одещині прогримів вибух (фото)
    У будинку на Одещині прогримів вибух (фото)
    У будинку на Одещині прогримів вибух (фото)
    У будинку на Одещині прогримів вибух (фото)

    Ймовірна причина займання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі (за попередньою інформацією, власниця топила піч за допомогою легкозаймистих рідин, а саме – бензину).

    Нагадаємо, 25 листопада у багатоповерховому будинку на вул. Максима Берлинського, 31 у Києві стався вибух. За попередніми даними, на третьому поверсі будинку стався витік газу.

    Теги: вибух ДСНС Одеса Ізмаїл
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    У будинку на Одещині прогримів вибух (фото)