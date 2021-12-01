У будинку на Одещині прогримів вибух (фото)

Внаслідок інциденту травмувалася власниця будинку

В одноповерховому житловому будинку у м. Ізмаїл на Одещині стався вибух. Внаслідок чого травмувалася власниця будинку. Про це повідомили у прессслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

Повідомлення про вибух рятувальникам надійшло об 11:35.

«По прибуттю 20 ДПРЧ встановлено загоряння літньої кухні на площі, орієнтовно, 5 квадратних метрів», – зазначається у повідомленні.

Об 11:49 пожежу ліквідували. Жінку передали медикам.

Ймовірна причина займання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі (за попередньою інформацією, власниця топила піч за допомогою легкозаймистих рідин, а саме – бензину).

Нагадаємо, 25 листопада у багатоповерховому будинку на вул. Максима Берлинського, 31 у Києві стався вибух. За попередніми даними, на третьому поверсі будинку стався витік газу.