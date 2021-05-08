Молдова отримала додаткові 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Румунії

Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії

Президентка Молдови закликала громадян приходити вакцинуватися

До Молдови ввечері 7 травня прибули 100,8 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca з Румунії.

Про це повідомляє NewsMaker.

Президентка Мая Санду, оголосивши про прибуття нової партії препарату, закликала громадян приходити вакцинуватися, щоб країна могла швидше повернутися до нормального життя.

«Тепер у нас достатньо вакцин, щоб у найкоротші терміни вакцинувати якомога більше людей. Дякуємо Румунії», – заявила вона.

У МОЗ раніше заявили, що з 11 травня в країні поступово почнеться загальна вакцинація від коронавірусу. На 7 травня, щеплення отримали 171820 осіб.

У Молдові вакцинація розпочалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

Як повідомлялося, Україна має отримати перші партії вакцини Novavax із законтрактованих десяти мільйонів у липні-серпні 2021 року. Очільник МОЗ каже, що першу партію вакцини буде збільшено з 2 до 4 млн доз.

Раніше Степанов анонсував новий контракт, який забезпечить українців вакциною до кінця року.

Також напередодні очільник МОЗ назвав дату запуску ковід-паспортів в Україні.

Додамо, що Румунія надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Як відомо, вчені б’ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні. Наприклад, KSE підрахувала, наскільки в Україні недовиконали план вакцинації від ковіду.

Нагадаємо, станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.