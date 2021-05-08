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    Молдова отримала додаткові 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Румунії

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    Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії - Молдова отримала додаткові 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Румунії

    Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії

    Фото Фейсбук президентки Маї Санду

    Президентка Молдови закликала громадян приходити вакцинуватися

    До Молдови ввечері 7 травня прибули 100,8 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca з Румунії.

    Про це повідомляє NewsMaker.

    Президентка Мая Санду, оголосивши про прибуття нової партії препарату, закликала громадян приходити вакцинуватися, щоб країна могла швидше повернутися до нормального життя.

    «Тепер у нас достатньо вакцин, щоб у найкоротші терміни вакцинувати якомога більше людей. Дякуємо Румунії», – заявила вона.

    У МОЗ раніше заявили, що з 11 травня в країні поступово почнеться загальна вакцинація від коронавірусу. На 7 травня, щеплення отримали 171820 осіб.

    У Молдові вакцинація розпочалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

    Як повідомлялося, Україна має отримати перші партії вакцини Novavax із законтрактованих десяти мільйонів у липні-серпні 2021 року. Очільник МОЗ каже, що першу партію вакцини буде збільшено з 2 до 4 млн доз.

    Раніше Степанов анонсував новий контракт, який забезпечить українців вакциною до кінця року.

    Також напередодні очільник МОЗ назвав дату запуску ковід-паспортів в Україні.

    Додамо, що Румунія надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Як відомо, вчені б’ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні. Наприклад, KSE підрахувала, наскільки в Україні недовиконали план вакцинації від ковіду.

    Нагадаємо, станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

    Теги: Молдова Румунія Україна щеплення вакцинація
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