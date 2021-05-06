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    Степанов назвав дату запуску ковід-паспортів в Україні

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    Ковід-паспорт у ЄС з'явиться у червні, а в Україні його лише починають розробляти 
    Фото: dw

    Документ розробляють з урахуванням вимог Єврокомісії та ВООЗ

    В Україні можуть запустити ковід-паспорт вже до 1 липня. Він буде містити дані про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

    Документ про впровадження таких сертифікатів розробляють з урахуванням вимог Єврокомісії та ВООЗ.

    «Його мета – вільне і безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані будуть вносити через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або порталі «Дія», – повідомили в МОЗ.

    До впровадження ковід-паспортів, українці, яким зробили дві дози щеплення від коронавірусу, можуть отримати за запитом і при необхідності пред'явити при перетині кордону паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У МОЗ запевнили, що він зараз є чинним.

    За словами Степанова, документ планують розробити в найкоротші терміни і він може запрацювати вже з 1 липня.

    «Ми знаємо, потенційно дані будуть вносити у ковідні сертифікати в європейських країнах, навколо чого йде дискусія. Моє бачення - нам потрібно давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС», – повідомив міністр охорони здоров'я.

    Раніше в Кабміні заявили, що Україна технічно готова до введення ковід-паспортів.

    Вже відомо, що Італія запроваджує Covid-паспорти.

    Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

    На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

    Також Єврокомісія пропонує послабити обмеження на вʼїзд для вакцинованих.

    Теги: ЄС Міністерство охорони здоров'я українці Україна Максим Степанов щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус
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