Стало відомо, коли в Україну прибуде перші 4 млн доз вакцини Novavax

Інститут сироватки крові в Індії є найбільшим у світі виробником вакцин

Інститут сироватки крові в Індії є найбільшим у світі виробником вакцин

Очільник МОЗ каже, що першу партію вакцини буде збільшено з 2 до 4 млн доз

Україна має отримати перші партії вакцини Novavax із законтрактованих десяти мільйонів у липні-серпні 2021 року.

«Вже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини Novavax, із законтрактованих нами 10 млн. Обговорили з паном Пунавалою можливість збільшення обсягів постачання Novavax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин – з 2 до 4 млн доз», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов після зустрічі із власником Serum Institute Сайрусом Пунавалою.

Serum Institute є найбільшим виробником вакцин у світі, зокрема вакцин проти Covid-19 – Novavax та AstraZeneca/CoviShield.

Степанов також пояснив, що попри контракт з Індією на постачання півтора мільйона доз AstraZeneca/CoviShield, індійський уряд не дає дозвіл на їх експорт.

«У заручниках такої ситуації, коли вакцини проплачені, але вивезти їх не можна, перебувають й інші країни, зокрема Велика Британія», – зазначив він.

Міністр наголосив, що зі свого боку Україна робить все можливе, щоб розблокувати постачання вакцин.

«Я написав низку листів до індійського уряду. Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль декілька разів звертався до свого індійського колеги з проханням дати дозвіл на експорт вакцин. Сподіваємося, що ситуація владнається найближчим часом», – додав Степанов.

Раніше Степанов анонсував новий контракт, який забезпечить українців вакциною до кінця року.

Також напередодні очільник МОЗ назвав дату запуску ковід-паспортів в Україні.

Додамо, що Румунія надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Як відомо, вчені б'ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні. Наприклад, KSE підрахувала, наскільки в Україні недовиконали план вакцинації від ковіду.