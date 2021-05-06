  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    KSE підрахувала, наскільки в Україні недовиконали план вакцинації від ковіду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Недовиконані в квітні обсяги вакцинації розподілять між наступними місяцями - KSE підрахувала, наскільки в Україні недовиконали план вакцинації від ковіду
    Недовиконані в квітні обсяги вакцинації розподілять між наступними місяцями
    Фото з відкритих джерел

    За підрахунками експертів, в минулому місяці українцям ввели менше 800 тисяч доз вакцини від Covid-19

    Національний план вакцинації від Covid-19 за квітень 2021 року недовиконано в чотири рази. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко під час брифінгу в Києві.

    «Нацплан передбачав проведення в квітні понад 2,5 млн вакцинацій, проте в Україні ввели менше 800 тис. доз вакцини. При цьому планові поставки вакцин виконані в повному обсязі», – заявив він.

    Ганіченко розповів, що згідно з планом передбачалася поставка вдвічі менше вакцин, ніж запланована кількість щеплень.

    «Така тенденція зберігається до кінця року. В Нацплані передбачені поставки 22 млн доз вакцин, при цьому до кінця року планується ввести 48 млн доз вакцин», – сказав він. Експерт також додав, що в план поки не внесені законтрактованих 20 млн доз вакцини Pfizer.

    В KSE очікують, що недовиконані в квітні обсяги вакцинації розподілять між наступними місяцями.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 6 038 людей. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.

    Вчені б'ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні. За добу 4 травня від коронавірусу було щеплено 3 425 людей, а від початку вакцинальної кампанії – 759 432 людини, з яких 303 особи завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату).

    Також нагадаємо, що за рік понад 45 тисяч українців померли від Covid-19.
    Теги: Україна вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies