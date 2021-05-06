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    Румунія надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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    За офіційними даними у Румунії, з населенням&nbsp;19,41 людей, вже вакциновано&nbsp;обома дозами&nbsp;2,08&nbsp;млн осіб&nbsp; - Румунія надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca
    За офіційними даними у Румунії, з населенням 19,41 людей, вже вакциновано обома дозами 2,08 млн осіб 
    Фото: facebook.com/maia.sandu

    Бухарест готовий допомогти сусіднім країнам з ковід-вакцинами

    Румунія збирається надати своїм сусідам – Україні та Молдові – по 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Про це повідомив прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

    «На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 000 доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі для надання 100 000 доз вакцини Україні», – заявив урядовець.

    Прем’єр додав, що також на фінальній стадії рішення про продаж до Молдови 200 000 доз вакцини в місяць.

    Як повідомлялося раніше, у травні-червні Польща планує поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

    Зазначимо, Молдова отримала свої перші дози вакцини від коронавірусу завдяки Румунії, саме з цієї партії почалася кампанія вакцинації.

    На початку травня У столиці Румунії почали пом’якшувати карантин. У Бухаресті відкриють внутрішні приміщення ресторанів та глядацькі зали на 30% їхньої загальної місткості. Рішення ухвалили, бо захворюваність Covid-19 в столиці кілька днів поспіль становила менше трьох випадків на тисячу жителів.

    Також відомо, що США передадуть частину своїх вакцин іншим країнам. США зараз мають у своєму розпорядженні приблизно 10 млн доз вакцини, ще 50 млн будуть готові у травні-червні поточного року.

    Як вже відомо, в Україні вчора вакцинували понад 24 тисячі людей. Загалом темпи вакцинації в Україні залишаються одними із найнижчих у світі.

    Додамо, що вчені б'ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні.

    Також нагадаємо, що за рік понад 45 тисяч українців померли від Covid-19.

    На сайті КМДА знищено дані киян, записаних на вакцинацію. Наразі, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, залишкові дози вакцин більше не можуть використовуватися для щеплення публічних осіб.


    Теги: Румунія Україна щеплення вакцинація медичні препарати лікарські препарати коронавірус
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