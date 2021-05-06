Румунія надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

За офіційними даними у Румунії, з населенням 19,41 людей, вже вакциновано обома дозами 2,08 млн осіб

Бухарест готовий допомогти сусіднім країнам з ковід-вакцинами

Румунія збирається надати своїм сусідам – Україні та Молдові – по 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Про це повідомив прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

«На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 000 доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі для надання 100 000 доз вакцини Україні», – заявив урядовець.

Прем’єр додав, що також на фінальній стадії рішення про продаж до Молдови 200 000 доз вакцини в місяць.

Як повідомлялося раніше, у травні-червні Польща планує поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Зазначимо, Молдова отримала свої перші дози вакцини від коронавірусу завдяки Румунії, саме з цієї партії почалася кампанія вакцинації.

На початку травня У столиці Румунії почали пом’якшувати карантин. У Бухаресті відкриють внутрішні приміщення ресторанів та глядацькі зали на 30% їхньої загальної місткості. Рішення ухвалили, бо захворюваність Covid-19 в столиці кілька днів поспіль становила менше трьох випадків на тисячу жителів.

Також відомо, що США передадуть частину своїх вакцин іншим країнам. США зараз мають у своєму розпорядженні приблизно 10 млн доз вакцини, ще 50 млн будуть готові у травні-червні поточного року.

Як вже відомо, в Україні вчора вакцинували понад 24 тисячі людей. Загалом темпи вакцинації в Україні залишаються одними із найнижчих у світі.

Додамо, що вчені б'ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні.

Також нагадаємо, що за рік понад 45 тисяч українців померли від Covid-19.

На сайті КМДА знищено дані киян, записаних на вакцинацію. Наразі, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, залишкові дози вакцин більше не можуть використовуватися для щеплення публічних осіб.



