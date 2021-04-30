Степанов анонсував новий контракт, який забезпечить українців вакциною до кінця року
Яку саме вакцину від коронавірусу вирішила придбати Україна, міністр не розповів
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував підписання нового контракту на поставку вакцини від коронавірусу в Україну. За його словами, цей контракт забезпечить українців вакциною до кінця 2021 року. Про це йшлося в ефірі каналу «Україна 24».
Яку саме вакцину від коронавірусу вирішила придбати Україна, глава міністерства не розповів.
«По тих контрактах, які у нас є, і по тих контрактах, які максимум дваа дні, а може раніше, ми повідомимо приємну новину щодо контракту. Ми будемо забезпечені до кінця року повним обсягом вакцин, які нам потрібні для вакцинації», - заявив Степанов.
Зазначимо, Україна вже уклала контракти на поставки вакцин від коронавірусу компаній Pfizer, AstraZeneca, SinoVac та Novavax. Сьогодні ввечері в Україну має прибути чергова партія вакцини CoronaVac у розмірі 500 тисяч доз.
Також Степанов анонсував поставку мільйона доз Pfizer. Дози будуть використовувати для вакцинації людей з групи ризику (старше 60 років і з супутніми захворюваннями).
Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.
Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації. Згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.