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    Степанов анонсував новий контракт, який забезпечить українців вакциною до кінця року

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    Міністр охорони здоров&rsquo;я Максим Степанов обіцяє українцям більше нових вакцин&nbsp; - Степанов анонсував новий контракт, який забезпечить українців вакциною до кінця року
    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обіцяє українцям більше нових вакцин 
    Фото: Фейсбук Максима Степанова

    Яку саме вакцину від коронавірусу вирішила придбати Україна, міністр не розповів

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував підписання нового контракту на поставку вакцини від коронавірусу в Україну. За його словами, цей контракт забезпечить українців вакциною до кінця 2021 року. Про це йшлося в ефірі каналу «Україна 24».

    Яку саме вакцину від коронавірусу вирішила придбати Україна, глава міністерства не розповів.

    «По тих контрактах, які у нас є, і по тих контрактах, які максимум дваа дні, а може раніше, ми повідомимо приємну новину щодо контракту. Ми будемо забезпечені до кінця року повним обсягом вакцин, які нам потрібні для вакцинації», - заявив Степанов.

    Зазначимо, Україна вже уклала контракти на поставки вакцин від коронавірусу компаній Pfizer, AstraZeneca, SinoVac та Novavax. Сьогодні ввечері в Україну має прибути чергова партія вакцини CoronaVac у розмірі 500 тисяч доз.

    Також Степанов анонсував поставку мільйона доз Pfizer. Дози будуть використовувати для вакцинації людей з групи ризику (старше 60 років і з супутніми захворюваннями).

    Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

    Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації. Згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.

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    Теги: міністр лікар Україна Максим Степанов щеплення імунітет вакцинація ліки медичні препарати лікарські препарати коронавірус
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