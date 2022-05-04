Молдова запровадила нові правила перетину кордону для біженців із України

На території Молдови перебуває вже понад 93 тисяч українських біженців

Молдова спростила правила перетину кордону для українських біженців. Спрощеною процедурою можна скористатися лише один раз. Таке рішення ухвалила Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови, повідомляє NewsMaker.

За оновленими правилами, громадяни України, які в'їхали на територію Молдови на підставі документа, що засвідчує особу, у тому числі зі строком дії, що завершився, зможуть покинути країну, пред'явивши той самий документ.

Комісія з надзвичайних ситуацій також скоригувала заходи захисту дітей із груп ризику та дітей, розлучених з батьками. Особи, відповідальні за приймання неповнолітніх з України, проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом міністра праці та соціального захисту.

Видання зазначає, що з 24 лютого за останніми даними, до Молдови в'їхали близько 450 тисяч українських біженців. Прикордонна поліція дозволила їм в'їзд без паспортів лише на підставі внутрішніх документів, що засвідчують особу, та без пред'явлення ковід-сертифікатів.

На території Молдови залишаються понад 93 тисяч українських біженців, із них 47,6 тисяч – неповнолітні.

Нагадаємо, що 4 травня спікер молдовського парламенту приїхав у Бучу.

Додамо, що Міноборони Молдови не бачить загроз з боку Росії. Тим часом росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї. З'явились нові дані розвідки.

Як раніше повідомлялося. ворог готує диверсії, щоб втягнути Придністров'я у війну. Також за повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною.