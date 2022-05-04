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    Навіщо росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї: нові дані розвідки

    Навіщо росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї: нові дані розвідки
    фото: Головне управління розвідки

    За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу у Придністровському регіоні не перевищує 300 осіб

    Окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я, адже усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій «спеціальній операції». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

    «Росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України та шукають шляхи розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії з захисту українського Донбасу і Півдня країни», – йдеться у повідомленні.

    За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (ОГРВ ПРРМ) не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у с. Ковбасна.

    Більше половини усіх боєприпасів, що перебувають на зберіганні, вичерпали свій термін придатності і не підлягають транспортуванню. Лише 7-8 тис. тон є справними та можуть бути використані.

    Близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров’я є повністю, або частково не боєздатною, а також не має матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення.

    Потенційно, Придністров’я може бути використано як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з росією через територію південних областей України.

    Як раніше повідомлялося. ворог готує диверсії, щоб втягнути Придністров'я у війну. Також за повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна Придністров'я окупація #stoprussia
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    Навіщо росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї: нові дані розвідки