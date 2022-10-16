Росія перекидає до Білорусі літаки регіонального угруповання військ

До складу регіонального угруповання військ у Білорусі від РФ увійдуть майже 9 тис. осіб

Росія почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери, які складуть авіаційну складову регіонального угруповання військ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Білорусі.

«У Білорусь. із Російської Федерації почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання військ (сил)», – йдеться в повідомленні.

У суботу, 14 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони з військовослужбовцями РФ, які входять до складу регіонального угруповання військ (сил).

Також відомо, що до складу регіонального угруповання військ у Білорусії від РФ увійдуть майже 9 тис. осіб.

Повідомляється, що усього на передислокацію військових потрібно кілька днів.

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

У ніч проти суботи, 15 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони з військовими країни-агресорки Росії. Це солдати, які входять до складу спільного регіонального угруповання військ Союзної держави

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає.

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.