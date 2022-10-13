На Полтавщині впали два українських літаки

Цивільні українці не постраждали

На Полтавщині за останні два дні впали два українських літаки. Травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, пише «Суспільне».

Інцидент стався у Шишацькій громаді.

Водночас інших подробиць Лунін не розголошує.

Нагадаємо, днями у Херсонській області силами протиповітряної оборони ЗСУ збили російський штурмовик Су-25.

До слова, у Міллерівському районі Ростовської області РФ розбився військовий літак. За попередніми даними, це штурмовик Су-25.

Надзвичайна подія сталася вдень 9 жовтня неподалік хутора Рогалик. Пілот загинув.

Перед цим у Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-24, який нібито призначався для навчальних польотів. Літак зазнав аварії неподалік хутору Сибірки. За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь та призначався для навчальних польотів. Пілоти встигли катапультуватись