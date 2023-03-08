Музей Пушкіна у Литві отримав нову оригінальну назву

У музеї заплановано додаткові види діяльності, але залишаться акценти російської літератури

Вільнюська міська рада в середу ухвалила рішення про перейменування Літературного музею імені Алєксандра Пушкіна на Музей Маркучайського маєтку. Про це пише видання Delfi.

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«На території Вільнюського муніципалітету є кілька чудових маєтків – Веркяйський, Траку Воке, є й гарний Маркучайський маєток, який колись отримав назву літературного музею російського поета Пушкіна через спорідненість власників із поетом. Ми перезавантажимо історію, повернемося до історичної назви початку XX століття», – прокоментував рішення мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс.

За його словами, в музеї «будуть акценти російської літератури, але будуть і додаткові види діяльності». У рішенні міськради Вільнюса зазначено, що запропонована назва Музей Маркучайського маєтку погоджена з міністерством культури, Державною комісією з мови та представниками кафедри історії Вільнюського університету.

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Нова назва краще відображає діяльність музею – музей займається дослідженнями, проводить виставки, лекції, майстер-класи, пов'язані з історичною та культурною спадщиною вільнюських маєтків і маєтків усієї Литви.

Власники маєтку називали його на початку XX століття маєтком Маркутьє. Так у своєму заповіті маєток називає остання його господиня Варвара Пушкіна. Сам Алєксандр Пушкін при цьому ніколи не приїжджав до Вільнюса.

Походження назви Маркучай до кінця не з'ясоване: відомо, що околиці називали Сакалайчай, Свистаполе, використовували й назву Маркучай.

У Литві минулого року каунаську гімназію імені Пушкіна було перейменовано на каунаську міжнародну школу. А Вільнюс також назвав вулицю, що веде до російського посольства, вулицею Героїв України.

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