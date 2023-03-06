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Уряд Литви готує новий пакет допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд Литви готує новий пакет допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Велика частина допомоги Литви Україні – це військова підготовка

Уряд Литви готує для України новий пакет допомоги. Вільнюс уже надав Києву допомогу на суму майже 409 млн євро. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє пресслужба міністерства оборони Литви.

Сьогодні, 6 березня, Анушаускас зустрівся з першим заступником міністра оборони України Олександром Павлюком, який приїхав до Литви. Зокрема, Павлюк приїхав поділитися досвідом щодо уроків, витягнутих з інтеграції воєнізованих структур у ЗСУ.

«Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію, щоб всіляко підтримувати Україну, і готуємо новий пакет допомоги Україні», – заявив Анушаускас, додавши, що наразі для Києва готується новий пакет допомоги.

Велика частина допомоги Литви Україні – це військова підготовка. Цього року планується підготувати 1 600 солдатів. Литовські інструктори навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і в рамках Навчальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, таких як «Інтерфлекс». Також планується розробити курс із розмінування в Литві у співпраці з країнами Північної Європи.

Нагадаємо, литовці зібрали 14 млн євро на радари для української ППО. Раніше 10 лютого Литва направила в Україну обіцяні в рамках військової допомоги зенітні установки L70, які призначені для знищення літаків, вертольотів та безпілотників на відстані до 5 кілометрів у будь-яких погодних умовах.

Теги: міністр радари військові розмінування Литва

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