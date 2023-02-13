Шедеври вантажили, наче сміття. Що росіяни вже викрали з музеїв України

Окупанти не тільки зазіхають на українську культуру, а й намагаються її привласнити

Російська війна в Україні забирає не лише життя українців – вона знищує її культурну спадщину. Бомби руйнують музеї, бібліотеки, церкви й мечеті, університети й театри.

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Окрім знищення скарбів української нації, росіяни й крадуть їх. Загарбники масово вивозять із окупованих територій скарби, які належать Україні. Привласнення української культурної спадщини – давня російська стратегія. І хоч країна-агресорка не в силі це визнати, її «велика культура» в усі часи спиралася на мародерство.

Херсон. Маріуполь. Мелітополь. Каховка. Музеї мистецтва, історії та старожитностей. Коли Росія спустошила Україну смертоносними ракетними ударами та жорстокими звірствами проти мирного населення, вона також пограбувала національні культурні заклади, де були деякі з найважливіших творів держави та її предків.

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Серед воєнних злочинів, які вчиняють російські окупанти в Україні, особливе місце посідають злочини проти культурної спадщини. Окупанти викрали в Україні десятки тисяч мистецьких цінностей – це найбільше пограбування мистецтва з часів Другої світової війни і воно на меті позбавити Україну її культурної спадщини.

Пам’ятки культури опинилися під прицілом ворога через його бажання знищити українську ідентичність. Тому дії агресора можна розглядати як складову злочину геноциду проти українського народу.

Херсон

Єдиним обласним центром України, який росіянам вдалося захопити одразу після початку повномасштабного вторгнення, був Херсон. Його звільнення наочно продемонструвало, яке майбутнє готували загарбники для окупованих територій. Поряд із масовими похованнями і катівнями, зокрема для дітей, були знайдені сплюндровані, пограбовані музеї.

Одного ранку наприкінці жовтня російські війська перекрили вулицю в центрі Херсона й десятками солдатів оточили витончену стару будівлю. Під’їхало п’ять великих вантажівок. Це був ретельно спланований, високоорганізований штурм у військовому стилі на художній музей. За словами очевидців, протягом наступних чотирьох днів Херсонський обласний художній музей був очищений, російські війська «метушилися, як комахи», вантажники вивозили тисячі картин, які солдати поспішно загортали у простирадла.

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Шедеври, яких більше немає на світі, вантажили, наче сміття.

За попередніми оцінками, окупанти поцупили 15 тис. одиниць колекції тільки художнього музею. А із краєзнавчого музею вивезли колекції монет, зброї, сарматські прикраси, антикварні меблі, колекцію ікон, картини і всю археологічну частину експозиції, що складала ядро музейної колекції. Сумна доля спіткала й обласний архів та наукову бібліотеку ім. Олеся Гончара: окупанти викрали архівні документи та фонди дореволюційних видань.

Спустошений херсонський музей фото з відкритих джерел

Та не лише культурні цінності були вивезені окупантами. Росіяни, уже за традицією, викрали сантехніку, зокрема й унітази, та побутову техніку.

Донбас

На Донеччині та Луганщині ще на початку війни у 2014 році були ушкоджені будівлі Донецького і Луганського обласних краєзнавчих музеїв, музею історії і культури Луганська – скільки втрачено чи вивезено з їхніх фондів, важко оцінити.

Цьогоріч за час окупації Маріуполя російські війська спустошили і знищили два музеї міста – краєзнавчий і художній. Усього викрадено понад 2 тис. експонатів.

Росіяни грабують музей у Маріуполі фото з відкритих джерел

Серед найцінніших предметів були старовинні релігійні ікони, унікальний рукописний сувій Тори, 200-річна Біблія та понад 200 медалей. Також викрадені роботи художників Архипа Куїнджі, який народився в Маріуполі, та уродженця Криму Івана Айвазовського, обидва відомі своїми морськими пейзажами.

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Запорізька область

Для того, аби зберегти експонати, музейники, як і в Другу світову, навіть замуровували експонати у стіни та закопували їх у землю. Так, за словами співробітників, ховали скіфське золото у Мелітополі, допоки його не знайшли окупанти.

А у запорізькому домі Попова пограбували не лише дрібні предмети, а й мармуровий унітаз. Його вивозили під час Другої світової війни. Потім повернули, але на цей раз його все ж викрали.

Крим

У 2014-му до Ермітажу було доправлено колекції артефактів «Херсонеса Таврійського» музею Тавриди в Сімферополі та історико-культурного музею-заповідника в Керчі. А 2016 року в Третьяковській галереї на виставці до 200-річчя з дня народження Айвазовського показали 38 робіт, вивезених із Феодосії, які сам художник свого часу передав у спадок рідному місту.

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Музей у Сімферополі, куди окупанти вивезли вкрадені картини з Херсонського художнього музею фото з відкритих джерел

Нині Крим став перевалковою базою для об'єктів культурної спадщини, музейних цінностей, які російські загарбники почали перевозити з окупованих територій до півострова. Зараз там музейні експонати з херсонського регіону.

Повернення культурних цінностей

Подальший процес повернення експонатів – це дуже складна правова межа не тільки нашого національного законодавства, але й міжнародного.

Коли Україна відновила незалежність, працювала комісія з реституції культурних цінностей. Вони напрацювали певні матеріали, але на другу половину 90-х їхня діяльність згорнулася через політичні міркування. Тож нині варто повернутися до створення такого органу, який має опікуватися і поточними втратами, зокрема з Херсонського музею та Криму. Крім того, це привід повернутися до цінностей, які залишили територію України в імперський та радянський період.

Як і будь-які воєнні злочини, викрадення пам’яток треба фіксувати. Росія не буде повертати наше. Це буде тривалий процес. Будуть міжнародні судові справи в кожному конкретному випадку, і до цього треба готуватися, зокрема і на законодавчому рівні, і напрацьовувати інструктивні алгоритми для того, щоб люди знали, що робити в різних ситуаціях.

Було б добре, аби у нашому війську з'явився спеціальний підрозділ, подібний до тих, які є в європейських арміях, який би опікувався культурними цінностями в зонах бойових дій.

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Долю викрадених музейних скарбів уже досліджують правоохоронні органи. Знищення пам'яток культурної спадщини – це воєнний злочин. Кожен випадок документують, оцінюють ступінь пошкоджень, аби згодом розробити проєкт реставрації.

Група українських юристів і мистецтвознавців нині працює над збором доказів культурних злочинів росіян: вони складають ретельні списки зниклих предметів, прочісують музейні записи та намагаються ідентифікувати потенційних свідків і колабораціоністів, які могли допомогти окупантам красти.

Російська агресія засвідчила, що Кремль намагається знищити не лише українську державність, а й українську ідентичність. І війна проти культурної спадщини є частиною цієї програми.