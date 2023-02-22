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У Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос (фото)
Нова будівля стане «новим обличчям Ер-Ріяда»
фото:ww.hoteliermiddleeast.com

Завершення проекту Mukaab слід чекати не раніше 2030 року

Саудівська Аравія готується до появи нового дива у центрі столиці. Ззовні це нагадує інопланетний артефакт з фантастичного блокбастера, але насправді – лише новий архітектурний мегапроект, що, як очікується, привабить в країну ще більшу кількість туристів.

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Згідно із новою заявою Фонду державних інвестицій країни, у центрі столиці побудують величезну споруду кубічної форми. Зазначається, що будівля під назвою Mukaab, що в перекладі з арабської означає куб, стане «новим обличчям Ер-Ріяда» та «найбільшим сучасним центром міста в світі». І все це лише 20 хвилинах їзди від аеропорту Ер-Ріяда.

Mukaab, ширина, довжина і висота якого буде складати 400 метрів, проектується компанією New Murabba Development Company, заснованою наслідним принцом Саудівської Аравії  Мохаммедом бін Салманом.

Усередині гігантської будівлі буде розміщено спіралевидний хмарочос.

Він буде оточений фасадом із трикутних конструкцій, що  перегукуються із традиційним для країни архітектурним стилем, і разом вони утворять структуру у формі куба. Повідомляється, що інтер'єри Mukaab також натхненні історичними прибережними селами Саудівської Аравії.

Житловий простір включатиме елементи, що матимуть елементи цих сіл, і буде розділений на компактні житлові кластери, що, як очікується, захищатиме людей від спеки яскравого сонця з пустелі.

За місткістю Mukaab буде еквівалентний 20 будинкам величини знаменитого хмарочоса Емпайр-стейт-білдінг. У радіусі будівлі з'являться паркова зона, музей, університети, театр та інші культурні та освітні заклади. За оцінками компетентних органів, проект Mukaab буде завершено не раніше 2030 року.

Втім, далеко не всім сподобався амбітний план наслідного принця. Користувачів соцмереж збентежила кубічна форма майбутньої будівлі, що асоціюється з мусульманською святинею – Каабою, адже навіть назва проекту є дуже подібною. «Мухаммед бін Салман будує власну Каабу в Ер-Ріяді?», – висловив подив учений Мухаммад аль-Хашімі аль-Хаміді.

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Нагадаємо, нещодавно Саудівська Аравія та Японія підписали меморандум про співпрацю у галузях вуглецевої економіки замкнутого циклу, переробки вуглецю, чистого водню та паливного аміаку. 

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Теги: Японія Меморандум Саудівська Аравія музей театр Інтер будинок столиця

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