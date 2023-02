У Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос (фото)

Саудівська Аравія готується до появи нового дива у центрі столиці. Ззовні це нагадує інопланетний артефакт з фантастичного блокбастера, але насправді – лише новий архітектурний мегапроект, що, як очікується, привабить в країну ще більшу кількість туристів.

Згідно із новою заявою Фонду державних інвестицій країни, у центрі столиці побудують величезну споруду кубічної форми. Зазначається, що будівля під назвою Mukaab, що в перекладі з арабської означає куб, стане «новим обличчям Ер-Ріяда» та «найбільшим сучасним центром міста в світі». І все це лише 20 хвилинах їзди від аеропорту Ер-Ріяда.

Mukaab, ширина, довжина і висота якого буде складати 400 метрів, проектується компанією New Murabba Development Company, заснованою наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

Усередині гігантської будівлі буде розміщено спіралевидний хмарочос.

