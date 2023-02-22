У Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос (фото)

Завершення проекту Mukaab слід чекати не раніше 2030 року

Саудівська Аравія готується до появи нового дива у центрі столиці. Ззовні це нагадує інопланетний артефакт з фантастичного блокбастера, але насправді – лише новий архітектурний мегапроект, що, як очікується, привабить в країну ще більшу кількість туристів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно із новою заявою Фонду державних інвестицій країни, у центрі столиці побудують величезну споруду кубічної форми. Зазначається, що будівля під назвою Mukaab, що в перекладі з арабської означає куб, стане «новим обличчям Ер-Ріяда» та «найбільшим сучасним центром міста в світі». І все це лише 20 хвилинах їзди від аеропорту Ер-Ріяда.

Mukaab, ширина, довжина і висота якого буде складати 400 метрів, проектується компанією New Murabba Development Company, заснованою наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усередині гігантської будівлі буде розміщено спіралевидний хмарочос.

Saudi Arabia 🇸🇦



Welcome to The Mukaab, a 400 metre-high, wide and long indoor super-city in the centre of Riyadh. Large enough to hold 20 Empire State Buildings and set to open by 2030.pic.twitter.com/NmCcRPcb9q — James Melville (@JamesMelville) February 18, 2023

Він буде оточений фасадом із трикутних конструкцій, що перегукуються із традиційним для країни архітектурним стилем, і разом вони утворять структуру у формі куба. Повідомляється, що інтер'єри Mukaab також натхненні історичними прибережними селами Саудівської Аравії.

Житловий простір включатиме елементи, що матимуть елементи цих сіл, і буде розділений на компактні житлові кластери, що, як очікується, захищатиме людей від спеки яскравого сонця з пустелі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За місткістю Mukaab буде еквівалентний 20 будинкам величини знаменитого хмарочоса Емпайр-стейт-білдінг. У радіусі будівлі з'являться паркова зона, музей, університети, театр та інші культурні та освітні заклади. За оцінками компетентних органів, проект Mukaab буде завершено не раніше 2030 року.

Втім, далеко не всім сподобався амбітний план наслідного принця. Користувачів соцмереж збентежила кубічна форма майбутньої будівлі, що асоціюється з мусульманською святинею – Каабою, адже навіть назва проекту є дуже подібною. «Мухаммед бін Салман будує власну Каабу в Ер-Ріяді?», – висловив подив учений Мухаммад аль-Хашімі аль-Хаміді.

Нагадаємо, нещодавно Саудівська Аравія та Японія підписали меморандум про співпрацю у галузях вуглецевої економіки замкнутого циклу, переробки вуглецю, чистого водню та паливного аміаку.