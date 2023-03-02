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«Київський музей Пушкіна» отримав нову назву

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
«Київський музей Пушкіна» отримав нову назву
Дерусифікації Києва триває
фото з відкритих джерел

Філія Музею історії міста Києва, яка мала назву «Київський музей Пушкіна», оголосила про своє перетворення на «Садибу на Кудрявці»

Після припинення існування Музею, присвяченого «великому російському поету» рівно рік тому, 1 березня 2022 року Музей історії міста Києва оголосив про перетворення «Київського музею Пушкіна» на «Садибу на Кудрявці». Враховуючи доручення мера Києва Віталія Кличка щодо дерусифікації Києва та думку громадськості, Музей розробив нову концепцію та підтвердив її Вченою радою. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«Нова назва філії Музею «Садиба на Кудрявці» повністю відповідає історичній епосі ХІХ–початку ХХ ст. – одного з важливих періодів в історії міста. У цей час повністю змінюється порядок влади, територіальна конфігурація Києва та архітектурний образ, а також цей період відзначається активним політичним життям. Усе це вплинуло на життя містян, змінювало їх звички, настрої, вносило помітні зміни у повсякдення», – наголосила Ганна Старостенко.

«Садиба на Кудрявці» буде розповідати про історичну місцевість, побут, соціальне та культурне життя Києва ХІХ століття.

У новій експозиції будуть виставлені меморіальні речі родини Мазюкевичів, власників садиби на Кудрявці, які відображатимуть культурний та історичний контекст періоду ХІХ–початку ХХ століття, такі як: меблі, картини, посуд, зразки домашнього рукоділля та вироби київських майстрів. Ця зміна дозволить зберегти історичну спадщину Києва та покращити дослідження культурних та соціальних аспектів міста.

Нагадаємо, що у Подільському районі вулиці Олексія Терьохіна повернуто історичну назву Троїцько-Кирилівська.

Нещодавно у столиці перейменували вулицю Брестську на честь Франциска Скорини.

Крім того, Київ перейменував проспект і площу Перемоги.

Також у Києві був демонтований пам’ятник генералу Миколі Ватутіну, розташованому у Маріїнському парку. 

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Теги: Київ музеї культура

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