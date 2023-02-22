У Національному музеї історії України відкриється виставка «Азовсталь: нові сенси»

З нагоди річниці початку повномасштабної війни, в Україні та світі заплановані культурні та просвітницькі заходи. Так, у Києві відкриється виставка «Азовсталь: нові сенси». Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

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Експозиція присвячена одному із найпотужніших символів героїзму та незламності російсько-української війни. Найважливішими на цій виставці є набуті за час повномасштабного вторгнення рф в Україну нові сенси – «Азовсталь» як твердиня незламного українського духу й героїзму.

Ці нові сенси промовляють через історії захисників «Азовсталі», їхні слова, речі, спогади про них, а також пронизливі світлини бійця полку «Азов» Дмитра Козацького «Ореста».

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Виставковий проєкт відбувається у співпраці з громадською організацією родин загиблих захисників України «Серце назовні».

Урочисте відкриття виставки відбудеться 24 лютого, о 15:00, у Національному музеї історії України.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі українці не мають вільного доступу до медицини, адже лікарні зруйновані. Наразі в місті діють пересувні лікарні на колесах, а громадяни стоять в годинних чергах, щоб потрапити до лікаря.