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Жахливі наслідки війни. У Бухаресті відкрилася фотовиставка журналістки «Главкома»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жахливі наслідки війни. У Бухаресті відкрилася фотовиставка журналістки «Главкома»
Фотовиставка журналістки «Главкому» Маріанни Присяжнюк у Бухаресті

В експозиції представлені фотороботи, на яких зафіксовані наслідки російських обстрілів Ізюму, Харкова, Ірпеня та Бучі

У вівторок, 14 лютого, в Муніципальному музеї Бухареста відкрилася виставка фоторобіт репортажних поїздок до звільнених міст Харківщини та Київщини. Авторка робіт – журналістка видання «Главком» Маріанна Присяжнюк.

В експозиції представлені фотороботи, на яких зафіксовані наслідки російських обстрілів Ізюму, Харкова, Ірпеня та Бучі.

«Росія щодня руйнує українські міста, руйнує життя мирних людей. Весь світ говорить про мир. Цей мир можливий лише після перемоги України. Вона обов’язково буде, а ці фотографії нагадуватимуть, якою ціною», – зазначає Маріанна Присяжнюк.

9 фото
На весь екран

Маріанна Присяжнюк – кореспондентка «Главкома» в Молдові та Румунії, яка описує політичну ситуацію в країнах, висвітлює антиросійські акції протесту та розповідає про звірства окупантів в Україні. 

Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах  населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і  Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

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Теги: Вугледар Бахмут фермер виставка музеї

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