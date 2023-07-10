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Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
Під час занурення в батискафі було темно, тому що заряд прожекторів берегли для огляду «Титаніка»
фото з відкритих джерел

Туристам порекомендували не пити ранкової кави та їсти лише легкі страви перед подорожжю, а ще вдягнути товсті шкарпетки та шапку, аби не змерзнути

Пасажири батискафа «Титан» вирушили в подорож на дно Атлантичного океану з музикою на мобільних телефонах і в повній темряві заради економії електроенергії, повідомляє The New York Times.

Туристам порекомендували не пити ранкової кави та їсти лише легкі страви перед подорожжю, а ще вдягнути товсті шкарпетки та шапку, оскільки чим глибше спускатиметься підводний апарат, тим холодніше буде всередині. Екіпаж екіпірували водонепроникними штанами, помаранчевими водонепроникними куртками, черевиками зі сталевими носками, рятувальними жилетами та шоломами.

Перед зануренням екіпаж попросили завантажити свої улюблені пісні на телефон, щоб під час подорожі вони могли їх слухати через Bluetooth. 

Наймолодший член екіпажу Сулеман Давуд мав при собі кубик Рубіка – він хотів побити світовий рекорд. У його батька Шахзади був фотоапарат Nikon, і він мріяв зафіксувати морське дно через єдиний ілюмінатор «Титана».

Стоктон Раш управляв батискафом і сидів позаду, трохи далі від ілюмінатора. Інші сиділи спинами до вигнутих стін. Апарат опускався зі швидкістю 25 м на хвилину, тому рух майже не відчувався.

Під час занурення в батискафі було темно, тому що заряд прожекторів берегли для огляду «Титаніка». Люди могли бачити лише істот, що світяться самі собою, через маленький ілюмінатор.

Нагадаємо, 19 червня в Атлантиці зник з радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії «Титаніка». Підводна екскурсія, включаючи занурення, експедицію та підйом, мала тривати приблизно вісім годин. Субмарина OceanGate «Титан» вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 год.

На борту перебували британський мільярдер Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд та його 19-річний син, а також засновник компанії OceanGate Стоктон Раш та французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

22 червня компанія OceanGate заявила, що, на її думку, пасажири підводного човна, що прямував до «Титаніка», «на жаль, зникли безвісти», а уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка».

Примітно, що дружина капітана батискафа є нащадком мільйонерів Ісадора та Іди Штраус, які загинули під час аварії «Титаніка». Подружжя вважалося найбагатшими пасажирами першого класу, тому їм було надано місце на рятувальному човні. Проте чоловік передав своє місце пасажирці нижчого класу, яка тримала дитину на руках. Іда Штраус відмовилася залишити свого чоловіка, з яким вони прожили у шлюбі понад 40 років, і залишилася поряд з ним на борту, де вони знайшли свою смерть.

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Теги: субмарина смерть Титанік

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