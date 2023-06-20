Буданов із послом Японії: фото, яке шокує путінських пропагандистів

Попри фейкові повідомлення росЗМІ, Буданов не поранений і веде активне соціальне життя

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова і Кирило Буданов провели зустріч із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі

Попри постійні заяви російських пропагандистів про ліквідацію начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, він живий і здоровий, і проводить зустрічі з представниками іноземних делегацій. Сьогодні перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова і Кирило Буданов провели зустріч із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Про це Джапарова написала у Facebook та опублікувала відповідну світлину.

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«Дискутували, обмінювались думками, планували із послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі. Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові», – в’їла російських пропагандистів Джапарова.

Зазначимо, що нещодавно роспропаганда запустила новий фейк про те, що начебто 29 травня російська ракета влучила в будівлю Головного управління розвідки, що призвело до «серйозного поранення» його глави Кирила Буданова. Окупанти вигадали, ніби його «вивезли гелікоптером на військову базу в польському Жешуві, туди за ним спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доправив Буданова до Німеччини». Німецький журнал Stern спростував черговий російський пропагандистський фейк про поранення глави української розвідки Кирила Буданова.

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Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що глава розвідки Кирило Буданов зі сміхом реагує на фейки роспропаганди про свою «смерть».