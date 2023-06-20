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Буданов із послом Японії: фото, яке шокує путінських пропагандистів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буданов із послом Японії: фото, яке шокує путінських пропагандистів
Попри фейкові повідомлення росЗМІ, Буданов не поранений і веде активне соціальне життя
фото: Еміне Джапарова/Facebook

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова і Кирило Буданов провели зустріч із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі

Попри постійні заяви російських пропагандистів про ліквідацію начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, він живий і здоровий, і проводить зустрічі з представниками іноземних делегацій. Сьогодні перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова і Кирило Буданов провели зустріч із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Про це Джапарова написала у Facebook та опублікувала відповідну світлину.

«Дискутували, обмінювались думками, планували із послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі. Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові», – в’їла російських пропагандистів Джапарова.

Буданов із послом Японії: фото, яке шокує путінських пропагандистів фото 1

Зазначимо, що нещодавно роспропаганда запустила новий фейк про те, що начебто 29 травня російська ракета влучила в будівлю Головного управління розвідки, що призвело до «серйозного поранення» його глави Кирила Буданова. Окупанти вигадали, ніби його «вивезли гелікоптером на військову базу в польському Жешуві, туди за ним спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доправив Буданова до Німеччини». Німецький журнал Stern спростував черговий російський пропагандистський фейк про поранення глави української розвідки Кирила Буданова.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що глава розвідки Кирило Буданов зі сміхом реагує на фейки роспропаганди про свою «смерть». 

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Теги: окупанти Міноборони смерть ракета Кирило Буданов фейк

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