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Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими

Діана Гасюк
glavcom.ua
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
Компанія-оператор зниклого підводного човна «Титан» вважає членів екіпажу судна загиблими
фото з відкритих джерел

Поле уламків передбачає руйнування підводного апарату

У зоні пошуків зниклого в Атлантиці батискафа «Титан», який доставляв туристів до затонулого «Титаніку», виявлені непізнані уламки, експерти оцінюють інформацію.За попередньою інформацією, в зоні пошуків зниклого батискафа виявлено два фрагменти його уламків. Про це повідомляє Sky News

За словами експерта-рятувальника Девіда Мірнса, який знайомий з двома пасажирами батискафа, поле уламків вказує, що підводний апарат зруйнувався. Знайдені фрагменти – це посадкова рама і задня кришка субмарини, але корпус поки не виявлений.

«Поле уламків має на увазі руйнування підводного апарату. Це дійсно як би вказує на найгірший сценарій, який є катастрофічним», - додав Мірнс.

Як пише Rzeczpospolita, згідно з повідомленням берегової охорони, уламки човна, що знаходяться на морському дні поруч з уламками «Титаніка», були виявлені за допомогою дистанційно керованого ROV (Remotely Operated Vehicle) від канадського торгового судна Horizon Arctic, яке прибуло на місце аварії «Титаніка» минулої ночі. Використовувалися додаткові пристрої, а також дистанційно керований підводний апарат Odysseus 6k, який має можливість занурюватися на глибину до 6 кілометрів. Цей апарат також може використовуватися для видобутку предметів з дна океану.

Видимість внизу обмежена лише кількома метрами. Пошуки тим складніші, що в разі відключення електроенергії сильні підводні течії могли змістити «Титан» на відстань до 30 км.

Фахівці відзначають, що «Титан» міг вибухнути в результаті руйнування корпусу, тільки такий сценарій міг пояснити розкидані по великій площі уламки.

Після 22:00 компанія-оператор зниклого підводного човна «Титан» заявила, що вважає членів екіпажу судна загиблими.

Як пише CNN, всі п'ятеро людей, які перебували на підводному човні, на думку компанії, загинули.

На борту «Титана» перебували британський бізнесмен Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд та його 19-річний син, а також засновник компанії OceanGate Стоктон Раш та французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

«Ці люди були справжніми дослідниками, які розділяли особливий дух пригод та глибоку пристрасть до дослідження та захисту Світового океану. Наші серця з цими п'ятьма душами та кожним членом їхніх сімей у цей трагічний час», - заявили в компанії.

Раніше повідомлялося, Підводний транспортний засіб, який використовувався для перевезення туристів для огляду уламків затонулого «Титаніка», зник безвісти в Атлантичному океані. 

Зазначалося, що головною проблемою рятувальників в цьому випадку є не стільки сама глибина, скільки неможливість помітити апарат інакше як за допомогою ехолокатора. 

Теги: перевезення охорона бізнесмен Титанік

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