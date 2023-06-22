Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими

Поле уламків передбачає руйнування підводного апарату

У зоні пошуків зниклого в Атлантиці батискафа «Титан», який доставляв туристів до затонулого «Титаніку», виявлені непізнані уламки, експерти оцінюють інформацію.За попередньою інформацією, в зоні пошуків зниклого батискафа виявлено два фрагменти його уламків. Про це повідомляє Sky News.

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За словами експерта-рятувальника Девіда Мірнса, який знайомий з двома пасажирами батискафа, поле уламків вказує, що підводний апарат зруйнувався. Знайдені фрагменти – це посадкова рама і задня кришка субмарини, але корпус поки не виявлений.

«Поле уламків має на увазі руйнування підводного апарату. Це дійсно як би вказує на найгірший сценарій, який є катастрофічним», - додав Мірнс.

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Як пише Rzeczpospolita, згідно з повідомленням берегової охорони, уламки човна, що знаходяться на морському дні поруч з уламками «Титаніка», були виявлені за допомогою дистанційно керованого ROV (Remotely Operated Vehicle) від канадського торгового судна Horizon Arctic, яке прибуло на місце аварії «Титаніка» минулої ночі. Використовувалися додаткові пристрої, а також дистанційно керований підводний апарат Odysseus 6k, який має можливість занурюватися на глибину до 6 кілометрів. Цей апарат також може використовуватися для видобутку предметів з дна океану.

Видимість внизу обмежена лише кількома метрами. Пошуки тим складніші, що в разі відключення електроенергії сильні підводні течії могли змістити «Титан» на відстань до 30 км.

Фахівці відзначають, що «Титан» міг вибухнути в результаті руйнування корпусу, тільки такий сценарій міг пояснити розкидані по великій площі уламки.

Після 22:00 компанія-оператор зниклого підводного човна «Титан» заявила, що вважає членів екіпажу судна загиблими.

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Як пише CNN, всі п'ятеро людей, які перебували на підводному човні, на думку компанії, загинули.

На борту «Титана» перебували британський бізнесмен Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд та його 19-річний син, а також засновник компанії OceanGate Стоктон Раш та французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

«Ці люди були справжніми дослідниками, які розділяли особливий дух пригод та глибоку пристрасть до дослідження та захисту Світового океану. Наші серця з цими п'ятьма душами та кожним членом їхніх сімей у цей трагічний час», - заявили в компанії.

Раніше повідомлялося, Підводний транспортний засіб, який використовувався для перевезення туристів для огляду уламків затонулого «Титаніка», зник безвісти в Атлантичному океані.

Зазначалося, що головною проблемою рятувальників в цьому випадку є не стільки сама глибина, скільки неможливість помітити апарат інакше як за допомогою ехолокатора.