Зникнення батискафа поблизу «Титаніка»: що відомо про членів екіпажу (фото)

Один із пасажирів – вчений: за своє життя він здійснив понад 35 занурень до уламків затонулого корабля

Під час занурення до уламків «Титаніка», що затонув у квітні 1912 року, загинули пасажири туристичного підводного човна «Титан». Батискаф зник безвісти приблизно через 1 год 45 хв після занурення в неділю, 18 червня.

Рятувальна операція з пошуку п'ятьох людей ще триває, проте більшість експертів та й сама компанія-оператор упевнені, що їх уже немає в живих. За оцінками берегової охорони США, запас кисню мав закінчитися 22 червня. Увечері в зоні пошуку знайшли уламки підводного апарату – невдовзі стало зрозуміло, що п'ять найбагатших бізнесменів і знаменитих дослідників уже немає в живих.

Хто був на борту зниклого батискафа:

Зниклі безвісти фото з відкритих джерел

Мільярдер-авантюрист Хеміш Хардінг

Хеміш Хардінг фото з відкритих джерел

58-річний британський мільярдер заснував компанію Action Group і обіймав посаду голови брокерської фірми Action Aviationбув. Також він володар трьох світових рекордів Гіннесса. Він увійшов в історію як одна з ключових фігур міжнародного авіабудування.

Британський мільярдер Хеміш Гардінг відомий своїми авантюрними місіями. Зокрема, найдовшим перебуванням на повній глибині океану, зануренням на найнижчу глибину Маріанської западини, польотом у космос. Експедиція до «Титаніка» теж мала стати одним з його досягнень як дослідника.

Коли він вирушив до місця аварії цього легендарного лайнера, Хардінг поділився враженнями від подорожі у соціальних мережах.

Одне з останніх фото Хеміша Хардінга перед зануренням фото з відкритих джерел

«Ця місія, швидше за все, буде першою та єдиною експедицією до уламків «Титаніка» у 2023 році», – написав він.

Один із найбагатших людей Пакистану Шахзада Давуд

Шахзада Давуд фото з відкритих джерел

Сім'я 48-річного мільярдера Шахзади Давуда вважається однією з найзаможніших у Пакистані. Він обіймав посаду віцеголови Engro Corporation, керував сімейним фондом Dawood Foundation і був опікуном інституту SETI у Каліфорнії, який займається пошуком позаземного життя.

Чоловік здобув вищу освіту у Великій Британії й провів більшу частину свого життя там. У Лондоні Шахзада Давуд також був найвпливовішою людиною. За інформацією The Washington Post, він неодноразово виступав на засіданнях Організації Об'єднаних Націй, відвідував Всесвітній економічний форум у Давосі та навіть підтримував близькі зв'язки з королем Карлом III.

Син багатія Сулеман Давуд

Сулеман Давуд із батьком фото з відкритих джерел

Наймолодшим членом команди став Сулеман Давуд, син пакистанського мільярдера. Йому було лише 19 років. Дитинство хлопця пройшло у передмісті Лондона, де він проживав разом зі своїм впливовим батьком, матір'ю та сестрою.

Сулеман здобував освіту в ACS International School Cobham - міжнародній школі-пансіоні, і нещодавно успішно закінчив своє навчання. Відомо, що юнак активно захоплювався волейболом і мав великий інтерес до наукової фантастики.

Засновник OceanGate Стоктон Раш

фото з відкритих джерел Стоктон Раш

Стоктон Раш – людина, відповідальна за розробку батискафа та власник компанії OceanGate, яка організувала цю виняткову експедицію. З початку 2010 року його компанія, що спеціалізується на туризмі, провела понад десяток підводних екскурсій.

61-річний чоловік є досвідченим пілотом, який працював у таких містах, як Каїр, Дамаск, Сирія, Лондон та Цюрих. У 1989 році він створив експериментальний літак Glasair III, а пізніше розробив двомісний підводний човен Kittredge K-350, на якому успішно здійснив понад 30 занурень.

Примітно, що дружина Стоктона, Венді Раш, є нащадком мільйонерів Ісадора та Іди Штраус, які загинули під час аварії «Титаніка» в 1912 році. Подружжя вважалося найбагатшими пасажирами першого класу, тому їм було надано місце на рятувальному човні. Проте чоловік передав своє місце пасажирці нижчого класу, яка тримала дитину на руках. Іда Штраус відмовилася залишити свого чоловіка, з яким вони прожили у шлюбі понад 40 років, і залишилася поряд з Ісадором на борту, де вони знайшли свою смерть.

Дослідник Поль-Анрі Наржоле

Поль-Анрі Наржоле фото з відкритих джерел

Цей відомий французький вчений протягом свого 77-річного життя здійснив понад 35 занурень до уламків «Титаніка».

Захоплення Наржоля загадкою цього лайнера почалося 1986 року після його 22-річної служби у флоті. За всі ці роки підводних експедицій він витяг із глибин понад п'ять тисяч предметів, що належали пасажирам, включаючи їхні особисті речі. Єдиною частиною корабля, яку дайвер не досліджував, була сейфова кімната, де зберігалося золото та коштовності.

Минулого року французький вчений опублікував книгу «У глибинах «Титаніка» (In the Depths of the Titanic).

Нагадаємо, 19 червня в Атлантиці зник з радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії «Титаніка». Підводна екскурсія, включаючи занурення, експедицію та підйом, триває приблизно вісім годин.

Субмарина OceanGate «Титан» вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 год.

На борту перебували британський бізнесмен Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд та його 19-річний син, а також засновник компанії OceanGate Стоктон Раш та французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

Пошуки батискафа, який зник під час експедиції до уламків «Титаніка», розгорнулися приблизно за 900 миль від мису Кейп-Код на атлантичному узбережжі США. Сполучені Штати та Канада відправляли літаки з метою виявлення підводного апарата.

22 червня компанія OceanGate заявила, що, на її думку, пасажири підводного човна, що прямував до «Титаніка», «на жаль, зникли безвісти», а уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка».