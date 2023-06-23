Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зникнення батискафа поблизу «Титаніка»: що відомо про членів екіпажу (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зникнення батискафа поблизу «Титаніка»: що відомо про членів екіпажу (фото)
Батискаф «Титан» починав кожне своє занурення з запасами повітря на 96 год
фото з відкритих джерел

Один із пасажирів – вчений: за своє життя він здійснив понад 35 занурень до уламків затонулого корабля

Під час занурення до уламків «Титаніка», що затонув у квітні 1912 року, загинули пасажири туристичного підводного човна «Титан». Батискаф зник безвісти приблизно через 1 год 45 хв після занурення в неділю, 18 червня.

Рятувальна операція з пошуку п'ятьох людей ще триває, проте більшість експертів та й сама компанія-оператор упевнені, що їх уже немає в живих. За оцінками берегової охорони США, запас кисню мав закінчитися 22 червня. Увечері в зоні пошуку знайшли уламки підводного апарату – невдовзі стало зрозуміло, що п'ять найбагатших бізнесменів і знаменитих дослідників уже немає в живих.

Хто був на борту зниклого батискафа:

Зниклі безвісти
Зниклі безвісти
фото з відкритих джерел

Мільярдер-авантюрист Хеміш Хардінг

Хеміш Хардінг
Хеміш Хардінг
фото з відкритих джерел

58-річний британський мільярдер заснував компанію Action Group і обіймав посаду голови брокерської фірми Action Aviationбув. Також він володар трьох світових рекордів Гіннесса. Він увійшов в історію як одна з ключових фігур міжнародного авіабудування.

Британський мільярдер Хеміш Гардінг відомий своїми авантюрними місіями. Зокрема, найдовшим перебуванням на повній глибині океану, зануренням на найнижчу глибину Маріанської западини, польотом у космос. Експедиція до «Титаніка» теж мала стати одним з його досягнень як дослідника.

Коли він вирушив до місця аварії цього легендарного лайнера, Хардінг поділився враженнями від подорожі у соціальних мережах.

Одне з останніх фото Хеміша Хардінга перед зануренням
Одне з останніх фото Хеміша Хардінга перед зануренням
фото з відкритих джерел

«Ця місія, швидше за все, буде першою та єдиною експедицією до уламків «Титаніка» у 2023 році», – написав він.

Один із найбагатших людей Пакистану Шахзада Давуд

Шахзада Давуд
Шахзада Давуд
фото з відкритих джерел

Сім'я 48-річного мільярдера Шахзади Давуда вважається однією з найзаможніших у Пакистані. Він обіймав посаду віцеголови Engro Corporation, керував сімейним фондом Dawood Foundation і був опікуном інституту SETI у Каліфорнії, який займається пошуком позаземного життя.

Чоловік здобув вищу освіту у Великій Британії й провів більшу частину свого життя там. У Лондоні Шахзада Давуд також був найвпливовішою людиною. За інформацією The Washington Post, він неодноразово виступав на засіданнях Організації Об'єднаних Націй, відвідував Всесвітній економічний форум у Давосі та навіть підтримував близькі зв'язки з королем Карлом III.

Син багатія Сулеман Давуд

Сулеман Давуд із батьком
Сулеман Давуд із батьком
фото з відкритих джерел

Наймолодшим членом команди став Сулеман Давуд, син пакистанського мільярдера. Йому було лише 19 років. Дитинство хлопця пройшло у передмісті Лондона, де він проживав разом зі своїм впливовим батьком, матір'ю та сестрою.

Сулеман здобував освіту в ACS International School Cobham - міжнародній школі-пансіоні, і нещодавно успішно закінчив своє навчання. Відомо, що юнак активно захоплювався волейболом і мав великий інтерес до наукової фантастики.

Засновник OceanGate Стоктон Раш

фото з відкритих джерел
фото з відкритих джерел
Стоктон Раш

Стоктон Раш – людина, відповідальна за розробку батискафа та власник компанії OceanGate, яка організувала цю виняткову експедицію. З початку 2010 року його компанія, що спеціалізується на туризмі, провела понад десяток підводних екскурсій.

61-річний чоловік є досвідченим пілотом, який працював у таких містах, як Каїр, Дамаск, Сирія, Лондон та Цюрих. У 1989 році він створив експериментальний літак Glasair III, а пізніше розробив двомісний підводний човен Kittredge K-350, на якому успішно здійснив понад 30 занурень.

Примітно, що дружина Стоктона, Венді Раш, є нащадком мільйонерів Ісадора та Іди Штраус, які загинули під час аварії «Титаніка» в 1912 році. Подружжя вважалося найбагатшими пасажирами першого класу, тому їм було надано місце на рятувальному човні. Проте чоловік передав своє місце пасажирці нижчого класу, яка тримала дитину на руках. Іда Штраус відмовилася залишити свого чоловіка, з яким вони прожили у шлюбі понад 40 років, і залишилася поряд з Ісадором на борту, де вони знайшли свою смерть.

Дослідник Поль-Анрі Наржоле

Поль-Анрі Наржоле
Поль-Анрі Наржоле
фото з відкритих джерел

Цей відомий французький вчений протягом свого 77-річного життя здійснив понад 35 занурень до уламків «Титаніка».

Захоплення Наржоля загадкою цього лайнера почалося 1986 року після його 22-річної служби у флоті. За всі ці роки підводних експедицій він витяг із глибин понад п'ять тисяч предметів, що належали пасажирам, включаючи їхні особисті речі. Єдиною частиною корабля, яку дайвер не досліджував, була сейфова кімната, де зберігалося золото та коштовності.

Минулого року французький вчений опублікував книгу «У глибинах «Титаніка» (In the Depths of the Titanic).

Нагадаємо, 19 червня в Атлантиці зник з радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії «Титаніка». Підводна екскурсія, включаючи занурення, експедицію та підйом, триває приблизно вісім годин.

Субмарина OceanGate «Титан» вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 год.

На борту перебували британський бізнесмен Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд та його 19-річний син, а також засновник компанії OceanGate Стоктон Раш та французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

Пошуки батискафа, який зник під час експедиції до уламків «Титаніка», розгорнулися приблизно за 900 миль від мису Кейп-Код на атлантичному узбережжі США. Сполучені Штати та Канада відправляли літаки з метою виявлення підводного апарата.

22 червня компанія OceanGate заявила, що, на її думку, пасажири підводного човна, що прямував до «Титаніка», «на жаль, зникли безвісти», а уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка».

Читайте також: Дружина капітана зниклого батискафа є нащадком загиблих на «Титаніку» (фото)
Теги: Титанік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затонулий «Титанік» на дні Атлантичного океану
В Атлантичному океані зник підводний апарат, що возив туристів до «Титаніка»: деталі
20 червня, 08:03
Компанія-оператор зниклого підводного човна «Титан» вважає членів екіпажу судна загиблими
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
Вчора, 22:57
Підводний апарат починав кожне своє занурення з запасами повітря на 96 годин
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
Вчора, 17:58

Соціум

Зникнення батискафа «Титан»: військово-морські сили США зафіксували вибух – ЗМІ
Зникнення батискафа «Титан»: військово-морські сили США зафіксували вибух – ЗМІ
Зникнення батискафа поблизу «Титаніка»: що відомо про членів екіпажу (фото)
Зникнення батискафа поблизу «Титаніка»: що відомо про членів екіпажу (фото)
Після посухи у Мексиці з-під води з'явилася стародавня церква (фото, відео)
Після посухи у Мексиці з-під води з'явилася стародавня церква (фото, відео)
Дружина капітана зниклого батискафа є нащадком загиблих на «Титаніку» (фото)
Дружина капітана зниклого батискафа є нащадком загиблих на «Титаніку» (фото)
Бій у клітці. Мати Маска взялася мирити сина із Цукербергом
Бій у клітці. Мати Маска взялася мирити сина із Цукербергом
Росіян, які повертаються на батьківщину, перевірятимуть на держзраду
Росіян, які повертаються на батьківщину, перевірятимуть на держзраду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
48K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
26K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
21K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
21K
Підрив Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план порятунку Півдня України
13K
Підрив Каховської ГЕС: береги Хортиці перетворюються на пляжі (фото)

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту