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У Краматорську збільшилась кількість загиблих після ракетного удару

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Краматорську збільшилась кількість загиблих після ракетного удару
Кількість загиблих сягнула 11 осіб
фото: МВС

Пошуково-рятувальні роботи в Краматорську тривають

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який російські окупанти здійснили по Краматорську 27 червня, зросла до 11. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

«Станом на 17:00 годину 28 червня з-під завалів деблоковано тіла 11 осіб (серед яких три дитини)», – повідомили у Нацполіції.

У Краматорську збільшилась кількість загиблих після ракетного удару фото 1
Рятувальники розбирають завали у Краматорську
Рятувальники розбирають завали у Краматорську
фото: МВС

На місці події постійно працюють психологи ДСНС, які допомагають постраждалим людям. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Зазначимо, що раніше у Нацполіції повідомляли, що через обстріл Краматорська 61 людина отримала поранення.

Нагадаємо, росіяни запустили по Краматорську дві ракети «Іскандер» ввечері 27 червня. Одна з ракет влучила у піцерію в центрі міста, інша – у передмістя, приватний сектор села Біленьке. Серед постраждалих є троє громадян Колубмії: засновник організації Aquanta Ucraina («Тримайся Україно») та депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.

СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Краматорську. Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився «розконсервований» агент головного управління генштабу ЗС РФ. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів. Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

Росія пояснила, чому била ракетою по кафе в Краматорську

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Теги: обстріл Донеччина смерть

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