Через холеру на Херсонщині та в Криму окупанти втрачають боєздатність

Щодня до військових госпіталів Херсонщини та Криму надходять безліч окупантів з підозрою на холеру

Російські війська на тимчасово окупованій частині Херсонської області потерпають від холери. Про це інформує партизанський рух кримських татар та українців «Атеш» у Telegram.

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До військових шпиталів Херсонської області та тимчасово окупованого Криму щодня надходять безліч військових РФ із підозрою на холеру

«Цілі підрозділи з херсонського напрямку розташовані вздовж Північно-Кримського каналу втрачають боєздатність і вивозяться у тил для лікування. Кілька російських військових померли», - йдеться в повідомленні.

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Партизани зазначають, що смерть окупантів пов'язана, ймовірно, з використанням води з відкритих джерел, адже з підвезенням бутильованої або просто очищеної води вони мають проблеми.

«Природно, що підрив Каховської дамби завдав колосальної шкоди природі, розкривши безліч хвороб про які ми ще почуємо. Закликаємо жителів Херсонської області та Криму бути особливо уважними до води, яку ви вживаєте в їжу», – додали в «Атеш».

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму зафіксовано перший випадок інфекційного захворювання після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.