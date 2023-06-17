Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Через холеру на Херсонщині та в Криму окупанти втрачають боєздатність

Діана Гасюк
glavcom.ua
Через холеру на Херсонщині та в Криму окупанти втрачають боєздатність
Підрив Каховської ГЕС російськими військовими сильно нашкодив окупантам
фото колаж

Щодня до військових госпіталів Херсонщини та Криму надходять безліч окупантів з підозрою на холеру

Російські  війська на тимчасово окупованій частині Херсонської області потерпають від холери. Про це інформує партизанський рух кримських татар та українців «Атеш» у Telegram.

До військових шпиталів Херсонської області та тимчасово окупованого Криму щодня надходять безліч військових РФ із підозрою на холеру

«Цілі підрозділи з херсонського напрямку розташовані вздовж Північно-Кримського каналу втрачають боєздатність і вивозяться у тил для лікування. Кілька російських військових померли», - йдеться в повідомленні.

Партизани зазначають, що смерть окупантів пов'язана, ймовірно, з використанням води з відкритих джерел, адже з підвезенням бутильованої або просто очищеної води вони мають проблеми.

«Природно, що підрив Каховської дамби завдав колосальної шкоди природі, розкривши безліч хвороб про які ми ще почуємо. Закликаємо жителів Херсонської області та Криму бути особливо уважними до води, яку ви вживаєте в їжу», – додали в «Атеш».

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму зафіксовано перший випадок інфекційного захворювання після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Читайте також: Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
Теги: окупанти смерть росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Система дистанційного мінування «Земледелие»
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
15 червня, 15:58
Генічеськ розташований за 130 км від лінії фронту
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Генічеську (відео)
9 червня, 17:58
Уламки збитого окупантами безпілотника
Окупанти в Криму збили БПЛА, який виявився іранським дроном (фото)
7 червня, 07:02
Окупанти в ніч на 6 червня вкотре атакували Київщину
Ракетна атака на Київщину: з’явилися фото наслідків
6 червня, 09:38
Після звільнення Херсона ворожий поплічник намагався «відсидітися» вдома
СБУ затримала охоронця колишньої катівні у Херсоні (фото)
5 червня, 12:48
Шебекіно опинилося в епіцентрі бойових дій
Жителі Шебекіно знали правду про війну. То чому ж мовчали?
3 червня, 14:04
За добу знищено майже 30 ворожих безпілотників
За добу «мінус» пів тисячі окупантів і багато озброєння: свіжі дані про втрати РФ
3 червня, 08:33
У місцевих телеграм-каналах ширяться відео з пошкодженого медичного закладу в Дніпрі
Окупанти вдарили по медзакладу у Дніпрі. З'явилися перші кадри (відео)
26 травня, 11:53
Протягом доби було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу
Росіяни наступають, намагаючись відновити втрачені позиції під Бахмутом – Генштаб
21 травня, 18:37

Соціум

Через холеру на Херсонщині та в Криму окупанти втрачають боєздатність
Через холеру на Херсонщині та в Криму окупанти втрачають боєздатність
Ексгендиректор Google купив конфісковану яхту російського олігарха
Ексгендиректор Google купив конфісковану яхту російського олігарха
У Франції стався потужний землетрус
У Франції стався потужний землетрус
Попри заборони, одна з країн ЄС стала туристичною знахідкою для росіян
Попри заборони, одна з країн ЄС стала туристичною знахідкою для росіян
Мати загиблого строковика з Росії отримала донос через підозру у дискредитації армії
Мати загиблого строковика з Росії отримала донос через підозру у дискредитації армії
Атака на нафтопровід: РФ назвала кількість збитих «українських дронів»
Атака на нафтопровід: РФ назвала кількість збитих «українських дронів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
16K
Чому рашисти сьогодні обстріляли Київ. Головна причина
16K
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
15K
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
8906
Експрем’єр Британії Джонсон знайшов неочікувану роботу
6616
Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених

Новини

Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту