Стало відомо, яку приголомшливу суму отримають родичі Берлусконі у спадок
Спадщину екс-прем'єр-міністра Італії оцінюють у декілька мільярдів євро
Спадщину експрем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який помер 12 червня, оцінили у 4 мільярди євро. Таку суму називає видання Corriere della Sera.
Уточнюється, що Берлусконі володів 61% акцій медіагрупи Fininvest, решта якої належала його п'ятьом дітям. Дочка колишнього прем'єра Марина є президентом Fininvest.
Крім того, у володінні Берлусконі значиться понад десять вілл в Італії, квартири в Римі та Мілан, а також інша нерухомість. Також йому належав футбольний клуб Монца.
Сільвіо Берлусконі помер на 87 році життя в лікарні «Сан-Раффаеле» в Мілані 12 червня. Навесні у політика діагностували лейкемію. Зранку до лікарні прибув брат Берлуконі Паоло разом із дітьми експрем'єра.
Нагадаємо, у п'ятницю Берлусконі госпіталізували. Лікарі стверджували, що це не було пов'язано із критичною ситуацією. Зазначалося, що Берлусконі перебував у звичайній палаті. Він сам прибув до лікарні.
У жовтні минулого року італійські ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому Берлусконі зізнається, що обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками у вигляді ящика горілки та пляшок вина, а також «приємними листами».
Берлусконі заявив, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй не даватимуть зброю, а запропонують «мільярди доларів на відбудову». Він також назвав російського диктатора Володимира Путіна «людиною миру».
Російський диктатор Володимир Путін відреагував на смерть свого друга, колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. «Це був італійський політик. Для політика він був дуже незвичною людиною, бо був щирим та відкритим. Політиків такого масштабу зараз небагато. Він мав привілеї – говорити те, що думає», – сказав Путін. Зазначимо, на посаді прем'єра Берлусконі швидко подружився з російським диктатором Володимиром Путіним.
Берлусконі неодноразово вихваляв очільника країни-терористки: казав про братські стосунки, називав російського тирана кращим у світі політиком та стверджував, що Росії дуже пощастило мати такого президента.
У жовтні минулого року італійські ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому Берлусконі зізнається, що обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками у вигляді ящика горілки та пляшок вина, а також «приємними листами».
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