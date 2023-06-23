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Дружина капітана зниклого батискафа є нащадком загиблих на «Титаніку» (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Дружина капітана зниклого батискафа є нащадком загиблих на «Титаніку» (фото)
За останні три роки Венді Раш зі своїм чоловіком була в трьох експедиціях до затонулого «Титаніка»
фото з відкритих джерел

Венді Раш є праправнучкою подружжя Штраусів, які були одними з найбагатших людей на борту затонулого корабля

Дружина Стоктона Раша, капітана зниклого батискафа, який прямував до «Титаніка», є нащадком пасажирів першого класу, які загинули на «Титаніку» у 1912 році. Про це пише The New York Post.

Венді Раш є праправнучкою Айсадора Штрауса, який був співзасновником універмагу Macyʼs, та Іди Штраус. Вони були одними з найбагатших людей на борту «Титаніка».

Ті, хто вижив після катастрофи, розповіли, що бачили, як Іда Штраус відмовилася від місця в рятувальній шлюпці заради порятунку жінок і дітей на борту. Вона вирішила залишитися на кораблі зі своїм чоловіком, з яким прожила понад 40 років.

Айсадор Штраус, який був співзасновником Macy's, і його дружина Іда були одними з найбагатших людей на борту «Титаніка»
Айсадор Штраус, який був співзасновником Macy's, і його дружина Іда були одними з найбагатших людей на борту «Титаніка»
фото: The New York Post

Свідки бачили подружжя, яке стояло під руку на палубі «Титаніка», що тонув. Їхня історія була відображена у фільмі Джеймса Кемерона 1997 року, у сцені, де літня пара тримається одне за одного в ліжку, поки навколо них піднімається вода.

Нагадаємо, 19 червня в Атлантиці зник з радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії «Титаніка». Підводна екскурсія, включаючи занурення, експедицію та підйом, триває приблизно вісім годин.

Субмарина OceanGate «Титан» вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 год.

На борту перебували британський бізнесмен Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд та його 19-річний син, а також засновник компанії OceanGate Стоктон Раш та французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

Пошуки батискафа, який зник під час експедиції до уламків «Титаніка», розгорнулися приблизно за 900 миль від мису Кейп-Код на атлантичному узбережжі США. Сполучені Штати та Канада відправляли літаки з метою виявлення підводного апарата.

22 червня компанія OceanGate заявила, що, на її думку, пасажири підводного човна, що прямував до «Титаніка», «на жаль, зникли безвісти», а уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка».

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Теги: Титанік

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