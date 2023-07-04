На фронті загинув син колишнього народного депутата від «Батьківщини»

Прощання з Андрієм Гудимою відбудеться в четвер об 11.00 в Гарнізонному храмі у Львові

На війні під Бахмутом Донецької області загинув львівський ресторатор, син колишнього народного депутата Олександра Гудими – Андрій Гудима. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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«Найщиріші співчуття колезі, депутату VI скликання Олександру Гудимі та їх родині. На війні загинув його син Андрій Гудима. Під Бахмутом. Як Герой... Незалежна , демократична Україна – захист цих цінностей пан Олександр очікував від колег і вклав в своїх дітей…. Пан Гудима виховав прекрасного сина. Дуже важка втрата. Мої найщиріші співчуття родині Гудим. Світлая памʼять Андрію», –написала Геращенко.

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Прощання з Андрієм Гудимою відбудеться в четвер об 11.00 в Гарнізонному храмі у Львові.

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Андрій Гудима протягом пʼяти років був бренд-шефом львівської мережі Open, автор книги «69 спецій для серця». Мав художню та юридичну освіту.

Нагадаємо, Олександр Гудима народний депутат України VI скликання. Кандидат економічних наук (з 2000). Член ВО «Батьківщина». Міністр палива та енергетики опозиційного уряду (з березня 2010).

Раніше повідомлялося, що 13 червня у бою на Бахмутському напрямку загинув український активіст, журналіст, фоторепортер, воїн «Легіону Свободи» Роман Чорномаз.