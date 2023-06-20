В Атлантичному океані зник підводний апарат, що возив туристів до «Титаніка»: деталі

Наразі невідомо, скільки людей перебували на борту туристичної субмарини в момент зникнення

Підводний транспортний засіб, який використовувався для перевезення туристів для огляду уламків затонулого «Титаніка», зник безвісти в Атлантичному океані. Про це повідомляє BBC.

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Берегова охорона Бостона (США) повідомила, що операція з пошуку підводного апарату розпочалася в понеділок, 19 червня.

Нині невідомо, скільки людей перебували на борту туристичної субмарини в момент зникнення.

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Знаменитий затонулий корабель знаходиться на глибині 3800 метрів на дні Атлантичного океану. Це приблизно 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.

Як повідомляє CNN, у Сполучених Штатах розгорнули масштабну операцію з пошуку підводного апарата з п'ятьма туристами на борту, який зник під час подорожі до залишків затонулого «Титаніка».

За даними берегової охорони США, зв’язок з підводним апаратом, який запускався з корабля, зник у неділю через 1 годину 45 хвилин після занурення. При цьому життєзабезпечення судна може здійснюватися від 70 до 96 годин.

Берегова охорона повідомила, що до підводних пошуків буде залучено судно The Polar Prince, яке використовувалося для транспортування апарата до місця, де лежить «Титанік», а також авіацію 106-го рятувального крила ВПС США.