Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Атлантичному океані зник підводний апарат, що возив туристів до «Титаніка»: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Атлантичному океані зник підводний апарат, що возив туристів до «Титаніка»: деталі
Затонулий «Титанік» на дні Атлантичного океану
фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, скільки людей перебували на борту туристичної субмарини в момент зникнення

Підводний транспортний засіб, який використовувався для перевезення туристів для огляду уламків затонулого «Титаніка», зник безвісти в Атлантичному океані. Про це повідомляє BBC.

Берегова охорона Бостона (США) повідомила, що операція з пошуку підводного апарату розпочалася в понеділок, 19 червня.

Нині невідомо, скільки людей перебували на борту туристичної субмарини в момент зникнення.

Знаменитий затонулий корабель знаходиться на глибині 3800 метрів на дні Атлантичного океану. Це приблизно 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.

Як повідомляє CNN, у Сполучених Штатах розгорнули масштабну операцію з пошуку підводного апарата з п'ятьма туристами на борту, який зник під час подорожі до залишків затонулого «Титаніка».

За даними берегової охорони США, зв’язок з підводним апаратом, який запускався з корабля, зник у неділю через 1 годину 45 хвилин після занурення. При цьому життєзабезпечення судна може здійснюватися від 70 до 96 годин.

Берегова охорона повідомила, що до підводних пошуків буде залучено судно The Polar Prince, яке використовувалося для транспортування апарата до місця, де лежить «Титанік», а також авіацію 106-го рятувального крила ВПС США.

Читайте також: В уламках «Титаніка» знайдено цікаву прикрасу (відео)

 

 

Теги: Канада корабель перевезення Титанік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український дрон, ймовірно, успішно атакував корабель ВМФ РФ «Иван Хурс»
Для чого Росія втратила Залужного
26 травня, 13:33
Азербайджан надасть українським автоперевізникам 3000 дозволів для транзиту
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
25 травня, 23:44
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон закликав Іран негайно зупинити постачання безпілотників до Росії
11 червня, 03:09
Американський лідер анонсував новий пакет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7
Байден оголосив новий пакет допомоги Україні
21 травня, 09:33
Ворог вивів у море ракетоносій
ЗСУ попередили про зростання рівня ракетної загрози: названо причину
29 травня, 07:40
Україні потрібні гарантії безпеки НАТО
Вступ України до НАТО: Польща озвучила свою позицію
3 червня, 12:41
Фактично, до початку повітряної тривоги, яка лунала всією Україною, ракетоносії опинилися в пунктах базування, тому що море було проти
Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря
4 червня, 08:50
Громадяни США вимушено застрягли у аеропортах США
У США затримуються тисячі авіарейсів, і все через одну причину
8 червня, 18:53
Корабель «Приазов'я» проєкту 864 – третє покоління розвідувальних кораблів, створених у радянську епоху
Росія заявила про атаку на розвідувальний корабель «Приазов’я»
11 червня, 16:44

Соціум

В Атлантичному океані зник підводний апарат, що возив туристів до «Титаніка»: деталі
В Атлантичному океані зник підводний апарат, що возив туристів до «Титаніка»: деталі
Аналітики розповіли, як ПВК «Вагнера» поповнює ряди військових
Аналітики розповіли, як ПВК «Вагнера» поповнює ряди військових
Одна з литовських компаній таємно забезпечує РФ тепловізорами для війни в Україні – ЗМІ
Одна з литовських компаній таємно забезпечує РФ тепловізорами для війни в Україні – ЗМІ
Науковці знайшли небесне тіло, гарячіше за поверхню Сонця
Науковці знайшли небесне тіло, гарячіше за поверхню Сонця
У центрі Москви спалахнула сильна пожежа (відео)
У центрі Москви спалахнула сильна пожежа (відео)
Робота в Польщі влітку: зарплати й схеми обману українських заробітчан
Робота в Польщі влітку: зарплати й схеми обману українських заробітчан

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
319K
Росія вже оголосила перемогу в війні. Що це означає
85K
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ
61K
Нове фото Залужного вразило соцмережі. Головнокомандувач ЗСУ вдягнув цікавий значок
26K
У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)
23K
Ядерний сценарій перейшов у стан «реальна ймовірність»
18K
Запорізька АЕС: скільки часу до трагедії? Інтерв’ю з президентом «Енергоатома»

Новини

Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:46
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по позиціях противника – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 06:35
ЗСУ просуваються під Бахмутом та атакують ворожі позиції – ISW
Сьогодні, 05:11
У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня
Сьогодні, 05:04
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту