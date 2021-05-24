МВС Білорусі прокоментувало інформацію про критичний стан Протасевича
Силовики стверджують, що Протасевич перебуває в СІЗО білоруської столиці
У понеділок ввечері мати засновника порталу Nexta Романа Протасевича повідомила, що її син перебуває в одній з лікарень Мінська у критичному стані.
Натомість МВС Білорусі спростовує цю заяву.
Білоруські силовики стверджують, що Протасевич перебуває в СІЗО білоруської столиці.
«Скарг на стан здоров'я від нього не надходило», – йдеться у повідомленні МВС.
Нагадаємо, у неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін. Ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю. Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.
Нагадаємо, у неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.
Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.
При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.
Ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.