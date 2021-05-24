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    МВС Білорусі прокоментувало інформацію про критичний стан Протасевича

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    &laquo;Скарг на стан здоров'я від Романа Протасевича не надходило&raquo;, &ndash; заявили у МВС Білорусі - МВС Білорусі прокоментувало інформацію про критичний стан Протасевича
    «Скарг на стан здоров'я від Романа Протасевича не надходило», – заявили у МВС Білорусі

    Силовики стверджують, що Протасевич перебуває в СІЗО білоруської столиці

    У понеділок ввечері мати засновника порталу Nexta Романа Протасевича повідомила, що її син перебуває в одній з лікарень Мінська у критичному стані.

    Натомість МВС Білорусі спростовує цю заяву.

    Білоруські силовики стверджують, що Протасевич перебуває в СІЗО білоруської столиці.

    «Скарг на стан здоров'я від нього не надходило», – йдеться у повідомленні МВС.

    Нагадаємо, у неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

    Ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.

    Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

    Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.

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    Теги: Білорусь здоров'я СІЗО лікарня опозиція Роман Протасевич
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    МВС Білорусі прокоментувало інформацію про критичний стан Протасевича