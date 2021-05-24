МВС Білорусі прокоментувало інформацію про критичний стан Протасевича

Нагадаємо, у неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.