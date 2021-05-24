У Мінську з літака Lufthansa висадили всіх пасажирів

Рейс Мінськ-Франкфурт, який повинен був вилетіти о 14:20, зник з розкладу

У Національному аеропорту Мінська з літака авіакомпанії Lufthansa, який прямував до Франкфурту, висадили всіх пасажирів для повторного огляду речей. Про це повідомляє телеграм-канал «Белсат».

Пізніше стало відомо, що рейс Мінськ-Франкфурт, який повинен був вилетіти о 14:20, зник з розкладу на сайті Національного аеропорту.

Відзначається, що нікого не пускають на борт.

Ще не відомо, чи пов'язаний даний інцидент із затриманням білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича 23 травня.

У заяві Національного аеропорту Мінська йдеться, що нічого екстраординарного не відбувається. Там порекомендували зв'язатися з Lufthansa.

Низка європейських авіакомпаній скасувала польоти над Білоруссю і змінюють маршрути рейсів. Це відбувається після примусової посадки літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич. Тепер білоруський повітряний простір взагалі можуть закрити. Рішення про санкції буде розглянуто в ЄС сьогодні ввечері. Лідери країн зберуться за вечерею в Брюсселі перед початком саміту і обговорять введення нових обмежень.

Зокрема, можливі заходи можуть включати:

припинення польотів над Білоруссю;

заборона національній авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС;

блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) також вже отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. В ICAO заявили, що стурбовані тим, що трапилося. Даний випадок, на думку організації, може суперечити Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію.