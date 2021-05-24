У Мінську з літака Lufthansa висадили всіх пасажирів
Рейс Мінськ-Франкфурт, який повинен був вилетіти о 14:20, зник з розкладу
У Національному аеропорту Мінська з літака авіакомпанії Lufthansa, який прямував до Франкфурту, висадили всіх пасажирів для повторного огляду речей. Про це повідомляє телеграм-канал «Белсат».
Пізніше стало відомо, що рейс Мінськ-Франкфурт, який повинен був вилетіти о 14:20, зник з розкладу на сайті Національного аеропорту.
Відзначається, що нікого не пускають на борт.
Ще не відомо, чи пов'язаний даний інцидент із затриманням білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича 23 травня.
У заяві Національного аеропорту Мінська йдеться, що нічого екстраординарного не відбувається. Там порекомендували зв'язатися з Lufthansa.
Низка європейських авіакомпаній скасувала польоти над Білоруссю і змінюють маршрути рейсів. Це відбувається після примусової посадки літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич. Тепер білоруський повітряний простір взагалі можуть закрити. Рішення про санкції буде розглянуто в ЄС сьогодні ввечері. Лідери країн зберуться за вечерею в Брюсселі перед початком саміту і обговорять введення нових обмежень.
Зокрема, можливі заходи можуть включати:
- припинення польотів над Білоруссю;
- заборона національній авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС;
- блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) також вже отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. В ICAO заявили, що стурбовані тим, що трапилося. Даний випадок, на думку організації, може суперечити Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
У неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.
Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.
При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.