Порошенко закликає до жорстких санкцій проти режиму Лукашенка
П’ятий президент вимагає розслідувати справу «вагнерівців»
Запровадження нових санкцій як проти білоруського режиму, так і його російських покровителів має стати адекватною відповіддю на брутальні порушення Лукашенком принципів демократії – про це у Facebook пише п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.
- «Слід запровадити персональні санкції проти натхненників і виконавців злочину із викрадення людини.
- Слід припинити авіаційні польоти над територією Білорусі.
- Встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії «Белавіа» в аеропорти України.
- Слід негайно припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну.
- Посилити роботу українських спецслужб для нейтралізації загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії, які знайшли притулок в Україні», – перераховує Порошенко.
«Закликаю Європейський Союз, США, інших наших партнерів до аналогічних санкцій проти Білорусі, а українську владу – негайно запровадити ці санкції, а надалі синхронізувати їх з міжнародними», – наголошує п’ятий президент.
Порошенко рішуче засуджує варварські методи боротьби режиму Лукашенка з демократичною опозицією.
«Роман Протасевич, як і інші політичні в‘язні, мають бути негайно і безумовно звільнені. Повинні бути забезпечені права білоруської опозиції. Ще в серпні минулого року я наголошував, що лише через проведення нових президентських виборів відповідно до високих стандартів ОБСЄ Білорусь може повернутися на шлях стабільного демократичного розвитку. Тепер же очевидно, що сам Лукашенко у таких виборах участі брати вже не може», – переконаний лідер «Європейської солідарності».
«Наголошую, що новий злочин білоруського режиму жодним чином не означає, що російські шпигуни в українській владі не повинні понести покарання за злив росіянам секретної інформації про спецоперацію із затримання найманців із російської приватної армії Вагнера. Рівно як і за зрив самої операції, яку українські контррозвідники реалізовували спільно із спецслужбами однієї з провідних країн НАТО», – зазначив Порошенко.
«Не треба плутати грішне з праведним. Лукашенко незаконно затримав опозиціонера, а українська спецоперація мала на меті притягнення до відповідальності десятків російських військових злочинців, які вбивали людей в Україні та інших країнах світу. Тому недоречними є будь-які паралелі між зірваною операцією наших спецслужб, яка мала на меті захищати Україну від російської агресії, і викраденням опозиціонера за завданням білоруського диктатора», – резюмує п’ятий президент.
У неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.
Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.
При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.