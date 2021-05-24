Порошенко закликає до жорстких санкцій проти режиму Лукашенка

П’ятий президент вимагає розслідувати справу «вагнерівців»

Запровадження нових санкцій як проти білоруського режиму, так і його російських покровителів має стати адекватною відповіддю на брутальні порушення Лукашенком принципів демократії – про це у Facebook пише п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Слід запровадити персональні санкції проти натхненників і виконавців злочину із викрадення людини.

Слід припинити авіаційні польоти над територією Білорусі.

Встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії «Белавіа» в аеропорти України.

Слід негайно припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну.

Посилити роботу українських спецслужб для нейтралізації загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії, які знайшли притулок в Україні», – перераховує Порошенко.

«Закликаю Європейський Союз, США, інших наших партнерів до аналогічних санкцій проти Білорусі, а українську владу – негайно запровадити ці санкції, а надалі синхронізувати їх з міжнародними», – наголошує п’ятий президент.

Порошенко рішуче засуджує варварські методи боротьби режиму Лукашенка з демократичною опозицією.

«Роман Протасевич, як і інші політичні в‘язні, мають бути негайно і безумовно звільнені. Повинні бути забезпечені права білоруської опозиції. Ще в серпні минулого року я наголошував, що лише через проведення нових президентських виборів відповідно до високих стандартів ОБСЄ Білорусь може повернутися на шлях стабільного демократичного розвитку. Тепер же очевидно, що сам Лукашенко у таких виборах участі брати вже не може», – переконаний лідер «Європейської солідарності».

«Наголошую, що новий злочин білоруського режиму жодним чином не означає, що російські шпигуни в українській владі не повинні понести покарання за злив росіянам секретної інформації про спецоперацію із затримання найманців із російської приватної армії Вагнера. Рівно як і за зрив самої операції, яку українські контррозвідники реалізовували спільно із спецслужбами однієї з провідних країн НАТО», – зазначив Порошенко.

«Не треба плутати грішне з праведним. Лукашенко незаконно затримав опозиціонера, а українська спецоперація мала на меті притягнення до відповідальності десятків російських військових злочинців, які вбивали людей в Україні та інших країнах світу. Тому недоречними є будь-які паралелі між зірваною операцією наших спецслужб, яка мала на меті захищати Україну від російської агресії, і викраденням опозиціонера за завданням білоруського диктатора», – резюмує п’ятий президент.