Глава МОЗ назвав депутатам строки початку масової вакцинації

Вакцинація від Covid-19 стартує в середині лютого

Зараз уряд веде перемовини із чотирма виробниками вакцин щодо їх поставок в Україну

В середині лютого в Україні буде 910 тисяч доз вакцин від коронавірусу, зокрема 210 тисяч доз вакцини Pfizer по глобальній ініціативі COVAX, тож почнеться масова вакцинація.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на зустрічі із депутатами фракції «Слуга Народу», повідомляє нардеп від «Слуги народу», голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус в Телеграм-канал Gerus online.

Зазначається, що на першому етапі планується вакцинація 367 тис. українців: лікарів, медиків, людей похилого віку у спеціалізованих закладах, військових у зоні ООС.

«Другий етап планується розпочати у кінці березня – він буде включати вакцинацію 2,5 млн. українців», – значиться в повідомленні.

А поки уряд веде перемовини із чотирма виробниками вакцин щодо їх поставок в Україну.

Як повідомлялося, Pfizer відмовилась постачати вакцину російським багатіям, які не хочуть щеплюватись «Спутніком».

Раніше депутат Верховної ради від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавіруса «Супутник V» подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія «Біолік» звернулася до МОЗ та Державного експертного центру з заявою ще 30 грудня.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

Нагадаємо, за минулу добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2131 особу.

Померли від ускладнень хвороби 116 людей.

Минулої доби одужало 8777 пацієнтів.

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