Глава МЗС Туреччини їде у Москву, а потім у Київ

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу відправиться з візитом до Москви, а потім приїде в Україну

Туреччина хоче бути посередником і ще вірить у дипломатичне вирішення конфлікту

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу відвідає Росію та Україну у найближчі два дні. Про це повідомив президент Реджеп Таїп Ердоган у телезверненні за підсумками засідання уряду, повідомляють турецькі ЗМІ.

«Сьогодні я направляю нашого міністра закордонних справ до Росії. Завтра він має переговори в Москві, а в четвер він поїде в Україну», – сказав турецький президент.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor https://t.co/DYpd8H4aOp — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 15, 2022

Ердоган оголосив також, що його польський колега Анджей Дуда у середу, 16 березня, прибуде з візитом до Туреччини.

Член НАТО Туреччина заявляє, що вторгнення РФ в Україну є неприйнятним, і висловлює підтримку Україні, але також виступає проти санкцій щодо Москви, оскільки пропонує виступати посередником.

Як повідомлялося, прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії у вівторок прибули до Києва – попри бойові дії.

Напередодні Туреччина надала Україні безпілотники, боєприпаси та військове спорядження