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    Глава МЗС Туреччини їде у Москву, а потім у Київ

    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу відправиться з візитом до Москви, а потім приїде в Україну - Глава МЗС Туреччини їде у Москву, а потім у Київ
    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу відправиться з візитом до Москви, а потім приїде в Україну
    фото: Anadolu Agency

    Туреччина хоче бути посередником і ще вірить у дипломатичне вирішення конфлікту

    Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу відвідає Росію та Україну у найближчі два дні. Про це повідомив президент Реджеп Таїп Ердоган у телезверненні за підсумками засідання уряду, повідомляють турецькі ЗМІ.

    «Сьогодні я направляю нашого міністра закордонних справ до Росії. Завтра він має переговори в Москві, а в четвер він поїде в Україну», – сказав турецький президент.

    Ердоган оголосив також, що його польський колега Анджей Дуда у середу, 16 березня, прибуде з візитом до Туреччини.

    Член НАТО Туреччина заявляє, що вторгнення РФ в Україну є неприйнятним, і висловлює підтримку Україні, але також виступає проти санкцій щодо Москви, оскільки пропонує виступати посередником.

    Як повідомлялося, прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії у вівторок прибули до Києва – попри бойові дії.

    Напередодні Туреччина надала Україні безпілотники, боєприпаси та військове спорядження

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган МЗС росія Київ дипломатія НАТО санкції війна Україна
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    Глава МЗС Туреччини їде у Москву, а потім у Київ