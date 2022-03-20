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    США пропонують Туреччині передати Україні ракетні комплекси С-400 – ЗМІ

    Туреччина закупила в РФ зенітно-ракетні комплекси С-400 - США пропонують Туреччині передати Україні ракетні комплекси С-400 – ЗМІ
    Туреччина закупила в РФ зенітно-ракетні комплекси С-400

    Офіційного запиту від США Туреччина поки що не отримувала

    Керівництво Сполучених Штатів Америки на переговорах з Туреччиною порушило питання про можливість відправлення в Україну зенітних комплексів С-400 виробництва Росії. Про це повідомило агентство Reuters.

    За даними видання, американські чиновники найвищого рангу кілька разів за минулий місяць порушували на переговорах зі своїми колегами з Туреччини питання про передачу на допомогу Україні згаданих зенітних комплексів, проте офіційного запиту Анкарі поки що не надходило.

    Крім того, повідомляється, що Вашингтон закликав інші країни поставити в Україну комплекси С-300 і С-400.

    Нагадаємо, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу відвідає Росію та Україну.

    Туреччина заявляє, що вторгнення РФ в Україну є неприйнятним, і висловлює підтримку Україні, але також виступає проти санкцій щодо Москви, оскільки пропонує виступати посередником.

    Також Туреччина надала Україні безпілотники, боєприпаси та військове спорядження.

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    Теги: Туреччина росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    США пропонують Туреччині передати Україні ракетні комплекси С-400 – ЗМІ