США пропонують Туреччині передати Україні ракетні комплекси С-400 – ЗМІ

Офіційного запиту від США Туреччина поки що не отримувала

Керівництво Сполучених Штатів Америки на переговорах з Туреччиною порушило питання про можливість відправлення в Україну зенітних комплексів С-400 виробництва Росії. Про це повідомило агентство Reuters.

За даними видання, американські чиновники найвищого рангу кілька разів за минулий місяць порушували на переговорах зі своїми колегами з Туреччини питання про передачу на допомогу Україні згаданих зенітних комплексів, проте офіційного запиту Анкарі поки що не надходило.

Крім того, повідомляється, що Вашингтон закликав інші країни поставити в Україну комплекси С-300 і С-400.

Нагадаємо, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу відвідає Росію та Україну.

Туреччина заявляє, що вторгнення РФ в Україну є неприйнятним, і висловлює підтримку Україні, але також виступає проти санкцій щодо Москви, оскільки пропонує виступати посередником.

Також Туреччина надала Україні безпілотники, боєприпаси та військове спорядження.