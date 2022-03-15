Туреччина надала Україні безпілотники, боєприпаси та військове спорядження
Анкара продовжує надсилати гуманітарну допомогу до Києва
Туреччина поставила Україні нові безпілотники, боєприпаси, військову техніку, бронежилети та каски. Про це свідчать дані Асамблеї експортерів Туреччини, пише Reuters.
Виступаючи в Анкарі разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Ердоган сказав, що Туреччина надала Україні підтримку так, як союзники по НАТО не змогли це зробити, незважаючи на її зв’язки з Росією. За його словами, Анкара продовжує надсилати гуманітарну допомогу до Києва.
«Ми зробили для України те, чого не зробили країни-члени НАТО, незважаючи на Росію, і ми продовжуємо цю підтримку. Так само з нашою гуманітарною допомогою, ми відправили в Україну понад 50 вантажівок і продовжуємо їх надсилати», – сказав Ердоган.
Нагадаємо, Ердоган хоче бути посередником між Україною та РФ і чекає поступок від США.
До слова, Байден обговорює з союзниками можливість передачі Україні систем ППО.