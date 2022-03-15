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    Туреччина надала Україні безпілотники, боєприпаси та військове спорядження

    Безпілотники&nbsp;Bayraktar TB2 допомагають ЗСУ нищити ворогів - Туреччина надала Україні безпілотники, боєприпаси та військове спорядження
    Безпілотники Bayraktar TB2 допомагають ЗСУ нищити ворогів
    фото з відкритих джерел

    Анкара продовжує надсилати гуманітарну допомогу до Києва

    Туреччина поставила Україні нові безпілотники, боєприпаси, військову техніку, бронежилети та каски. Про це свідчать дані Асамблеї експортерів Туреччини, пише Reuters.

    Виступаючи в Анкарі разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Ердоган сказав, що Туреччина надала Україні підтримку так, як союзники по НАТО не змогли це зробити, незважаючи на її зв’язки з Росією. За його словами, Анкара продовжує надсилати гуманітарну допомогу до Києва.

    «Ми зробили для України те, чого не зробили країни-члени НАТО, незважаючи на Росію, і ми продовжуємо цю підтримку. Так само з нашою гуманітарною допомогою, ми відправили в Україну понад 50 вантажівок і продовжуємо їх надсилати», – сказав Ердоган.

    Нагадаємо, Ердоган хоче бути посередником між Україною та РФ і чекає поступок від США.

    До слова, Байден обговорює з союзниками можливість передачі Україні систем ППО.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган НАТО Анкара боєприпаси президент
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    Туреччина надала Україні безпілотники, боєприпаси та військове спорядження