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На 72-му році пішов з життя театральний режисер Рімас Тумінас, який підтримував Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На 72-му році пішов з життя театральний режисер Рімас Тумінас, який підтримував Україну
Режисер помер у реанімації в італійській клініці ввечері 6 березня
фото з відкритих джерел

Під час розмови з російськими блогерами Тумінас заявив, що підтримує Україну у війні з російським агресором

Радянський і литовський театральний режисер Рімас Тумінас помер у віці 72 років. Про це повідомляє Lrt.

Режисер помер у реанімації в італійській клініці ввечері 6 березня. У 2014 році у Тумінаса було діагностовано рак легенів.

На 72-му році пішов з життя театральний режисер Рімас Тумінас, який підтримував Україну фото 1
На 72-му році пішов з життя театральний режисер Рімас Тумінас, який підтримував Україну фото 2

Рімас Тумінас народився в Кельмі 1952 року. З 2007 року був художнім керівником Московського театру імені Вахтангова. З Тумінасом театр Вахтангова зайняв провідне місце серед російських театрів. У 2011 році театр був визнаний найбільш відвідуваним театром Москви

Незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну Тумінас виїхав із Росії до Литви. У театрі імені Вахтангова говорили, що причиною від'їзду Тумінаса став стан здоров'я. У Литві режисера критикували за те, що ще кілька місяців після початку війни він продовжував працювати в Росії. Серед його відомих постановок – «Євгеній Онєгін», «Дядя Ваня» та «Маскарад».

На 72-му році пішов з життя театральний режисер Рімас Тумінас, який підтримував Україну фото 3
На 72-му році пішов з життя театральний режисер Рімас Тумінас, який підтримував Україну фото 4

У травні 2022 року режисер пішов з посади художнього керівника театру імені Вахтангова. Перед цим пранкери Вован і Лексус (Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров) опублікували розмову, у якій Тумінас сказав, що підтримує Україну та погодився поставити виставу про Степана Бандеру.

Незабаром після звільнення Тумінаса театр зняв з показу кілька вистав режисера, а прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін скасував присудження йому премії за значний внесок у розвиток російської культури.

Як зазначає видання, в останні роки Тумінас жив в Ізраїлі.

Теги: режиссер війна

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