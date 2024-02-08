«Лише німецької підтримки замало»: Шольц виступив із різкою заявою щодо допомоги Україні

Путін не може розраховувати на зменшення нашої підтримки для України – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом до Вашингтона закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні. Про це повідомляє RND.

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За словами Шольца, зараз настав момент, коли союзники повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме дати Україні можливість захищатися і водночас надіслати дуже чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну.

«Сигнал полягає в тому, що він не може розраховувати на зменшення нашої підтримки, а скоріше на те, що вона триватиме досить довго і буде досить великою», – підкреслив голова німецького уряду.

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Він зазначив, що Україна дійсно захищається всім, що має, втім, щоб вона продовжувала це робити, їй потрібна підтримка.

«І того, що було обіцяно досі в Європі, що також було обіцяно через резолюції американського Конгресу, ще недостатньо. Тож ми маємо знайти спосіб, за допомогою якого ми всі разом зможемо зробити більше», – сказав Шольц.

На його думку, Німеччина «зробила дуже великий внесок», ухваливши рішення щодо бюджету на 2024 рік, проте цього буде недостатньо, якщо не буде достатньої підтримки звідусіль.

Нагадаємо, Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України. «За» новий бюджет віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції Німеччини, проти проголосували 279 депутатів.

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Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.

Раніше Шольц говорив, що Україна може зіткнутися із серйозною нестачею зброї.

Шольц зазначив, що деякі фінансові зобов’язання вже закінчилися, а інші потребують пролонгації. Однак він наголосив, що довгострокові наслідки та витрати, з якими зіткнеться Захід від нездатності зупинити агресію РФ затьмарять будь-які інвестиції.