Окремі військові безпідставно отримували грошові винагороди – Міноборони

Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині

Встановлено порушень на загальну суму 186,6 мільйона гривень

Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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«Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати», – зауважили в Міноборони.

Зазначається, що йдеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

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За рішеннями Міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, Міноборони змінює систему закупівель.

До травня 2023 року постачальники могли фактично самостійно встановлювати ціни, за якими вони відвантажували продукти харчування військовим частинам. Тепер Міноборони запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть постачати продукти військовим..

Також Умєров заявив, що половина зброї від партнерів не постачається вчасно. Міністр наголосив, що союзники мають забезпечувати своєчасне постачання допомоги, тому що без переваги в повітрі важко досягти результату і ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі.