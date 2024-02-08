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Стало відомо, куди поїхав скандальний журналіст Такер Карлсон після інтерв'ю з Путіним

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, куди поїхав скандальний журналіст Такер Карлсон після інтерв'ю з Путіним
Такер Карлсон «засвітився» на борту літака до Сербії
фото: Telegram-канал Mash

Після інтерв'ю з Путіним Такер Карлсон відлетів до Белграду

Відомий американський пропагандист Такер Карлсон, який відвідав Москву для інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним, уже відлетів до столиці Сербії. Про це сьогодні, 8 лютого, повідомили користувачі соцмереж, опублікувавши фото Карлсона на нічному авіарейсі Москва – Белград, пише Telegram-канал Mash.

Напередодні Карлсон оголосив, що інтерв'ю буде опубліковано 9 лютого о першій годині ночіза київським часом.Розмову американського пропагандиста з російським диктатором Путіним можна буде переглянути на офіційному сайті Такера Карлсона. 

Інтерв'ю, що ще не вийшло, викликало справжню інтерес західних ЗМІ. Втім суспільство звинувачує Карлсона у відвертій пропаганді російського погляду на світ та зраді американських інтересів. 

Нагадаємо, 1 лютого Карлсон прилетів до Москви зі Стамбула. За останній тиждень державні ЗМІ та z-канали країни-агресорки згадали американця понад 2 тис. разів. Російська пропаганда стежила буквально за кожним його кроком. 

Згодом стало відомо, що відомий американський пропагандист візьме інтерв'ю у Путіна. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало. За словами Пєскова, адміністрація президента країни-агресорки отримує багато запитів на інтерв'ю із диктатором від іноземних журналістів. Проте Путін немає жодного бажання спілкуватися зі ЗМІ, які нібито займають односторонню позицію.

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Теги: Адміністрація Президента пропаганда війна путін Telegram журналіст Москва пропагандист

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