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Угорщина передумала блокувати санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угорщина передумала блокувати санкції проти Росії
За словами Сійярто, річниця повномасштабного вторгнення «має стати приводом», щоб говорити про припинення вогню
фото з відкритих джерел

Сійярто наголосив, що для блокування нового санкційного пакета ЄС проти Росії «більше немає причин»

Угорщина перестане блокувати новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, оскільки для цього більше немає причин. Про це повідомляє міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії, оскільки на етапі підготовки вдалося прибрати всі пункти, що суперечать угорським інтересам», – розповів глава МЗС.

Сійярто також зазначив, що річниця повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну «має стати приводом», щоб говорити про припинення вогню та мирні переговори.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії – причиною стали китайські компанії.

ЄС прагне довести до кінця свій 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Це доповнить пакет фінансової підтримки Києва в розмірі 50 млрд євро і пропозицію про резервування прибутку від заморожених активів країни-агресорки.

До слова, американські сенатори, Джин Шахін від демократів та Том Тілліс від республіканців представлять у Конгресі двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ демократії в Угорщині та закликає її уряд зняти блокування вступу Швеції до НАТО

Теги: війна санкції Угорщина Європейський союз росія

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