Японія запровадила нові санкції проти Росії

Японія введе санкції проти сина колишнього губернатора Красноярського краю Артема Усса, який минулого року втік з-під домашнього арешту в Італії

Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Про це йдеться на сайті уряду Японії.

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Згідно з опублікованим переліком, персональні санкції також будуть застосовані до, зокрема, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Заміда Чалаєва.

Крім того, Японія введе санкції проти сина колишнього губернатора Красноярського краю Артема Усса, який минулого року втік з-під домашнього арешту в Італії.

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Серед організацій, що потрапили в нові списки санкцій Японії, зокрема, ФГУП «Атомфлот», концерни «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Базальт», Об'єднана суднобудівна корпорація. Обмеження також вводяться проти компаній «Авіадвигун», «Аероскан», «Нева електроніка» та ін.

Раніше повідомлялося, що Нова Зеландія ввела санкції проти ще 61 російської фізичної та юридичної особи, включаючи тих, хто причетний до мереж закупівель, що ухиляються від санкцій. Це організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, та високопоставлених керівників деяких російських банків. Під санкції також потрапили особи, які причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.

До слова, понад 200 західних та російських компаній залучені до незаконних схем РФ щодо уникнення санкцій та забезпечення прихованих поставок електронних компонентів, необхідних для виробництва зброї.