На Флориду обрушився ураган: мільйони жителів змушені були евакуюватися

«Ідалія» переросла з тропічного шторму на ураган, унаслідок якого було пошкоджено житлові будинки, відключено електрику та затоплено села, що викликало масову евакуацію

У середу, 30 серпня ураган «Ідалія» обрушився на узбережжя Мексиканської затоки Флориди з вітрами, проливними дощами та бурхливим прибоєм, а потім послабшав та звернув на південний схід Джорджії. Про це інформує Reuters.

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Через кілька годин після того, як потужний ураган категорії 3 «Ідалія» обрушився на берег Кітон-Біч у районі Біг-Бенд у Флориді, швидкість вітру якого становила близько 125 миль/год (201 км/год).

Фотографії з регіону навколо виходу на сушу «Ідалії» показали, як океанські води омивають автомагістралі та околиці, затоплені великою повінню опівдні. Відключення електроенергії були масовими.

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Сильний вітер зніс дах автозаправної станції в Перрі, містечку з населенням близько 7000 осіб, приблизно в 20 милях (32 км) вглиб країни і на північ від місця, де «Ідалія» вийшла на берег.

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На пресконференції укінці дня губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що жертв унаслідок урагану немає, і схоже, більшість жителів уразливих низинних районів прислухалися до наказів про евакуацію.

За прогнозами експертів, «Ідалія», пройшовши над теплими водами Мексиканської затоки, викличе руйнівні вітри та зливи, які призведуть до затоплення прибережних районів. Очікується, що підвищення рівня води може становити до 16 футів (4,88 м).

«Ідалія» переросла з тропічного шторму на ураган на початку вівторка, через день після того, як обійшла із заходу територію Куби, де було пошкоджено житлові будинки, відключено електрику та затоплено села, що викликало масову евакуацію.

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Напередодні авіакомпанії скасували через стихію понад 850 авіарейсів. Аеропорти в Тампі, Кліруотері та Таллахассі тимчасово припинили роботу.

Раніше повідомлялося, що масові лісові пожежі охопили острів Мауї – один з найбільших островів Гавайського архіпелагу, популярний серед туристів. За останніми даними, загинули 36 людей.

Тисячі людей залишили свої домівки, у штаті оголосили надзвичайний стан. Триває масштабна пошуково-рятувальна операція, деякі люди досі вважаються зниклими безвісти.