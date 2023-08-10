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Лісова пожежа на Гаваях: згоріло ціле місто (фото та відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лісова пожежа на Гаваях: згоріло ціле місто (фото та відео)
Лісові пожежі охопили цього літа багато американських штатів через надзвичайну спеку й посуху в регіоні
фото: скріншот з відео

Найбільше від вогню постраждало історичне місто Лахайна

Масові лісові пожежі охопили острів Мауї – один з найбільших островів Гавайського архіпелагу, популярний серед туристів. За останніми даними, загинули 36 людей. Про це повідомляє BBC.

Тисячі людей залишили свої домівки, у штаті оголосили надзвичайний стан. Триває масштабна пошуково-рятувальна операція, деякі люди досі вважаються зниклими безвісти.

Пожежі спалахнули через надзвичайну спеку й посуху, а швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер від урагану «Дора», що вирує над Тихим океаном за сотні кілометрів на південь від островів.

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Масові лісові пожежі охопили острів Мауї
фото: ЗМІ

Спека, викликана кліматичними змінами на планеті у поєднанні з іншими факторами, охопила цього літа багато американських штатів, а також Європу та Азію.

Лісові пожежі на Гаваях зазвичай не такі масштабні, як у Каліфорнії та інших штатах на материковій частині США, проте місцеві жителі кажуть, що нічого подібного ще не бачили.

«Не хочу драматизувати ситуацію, але, на мою думку, нічого подібного на Мауї ще не було, – сказала AFP керівниця місцевої школи серфінгу. – Пожежі охопили весь острів».

Найбільше від вогню постраждало історичне місто Лахайна, де багато будинків зруйновані або пошкоджені вогнем.

За словами губернатора Гаваїв Джоша Гріна, більша частина Лахайни з населенням 9 тис. людей зруйнована, а сотні сімей евакуйовані. Браян Шац, сенатор США від штату, заявив у соцмережах, що Лахайна «майже повністю згоріла».

Про жахливі руйнування повідомляють і місцеві жителі.

«У нас більше немає Лахайни. Її більше немає», – заявив Марк Штефль кореспонденту CNN.

Служба берегової охорони США повідомила, що виловила 12 місцевих мешканців, які кинулися в океан, рятуючись від вогню.

Через пожежі тисячі людей залишились без електрики і телефонного зв'язку, багатьом довелося евакуюватись. За інформацією влади, близько чотирьох тисяч людей намагаються залишити острів, який є популярним туристичним напрямком. Зокрема, кілька пожеж спалахнули також на «Великому острові».

Нагадаємо, 4 серпня сильні зливи спричинили повені в північних, північно-західних та деяких частинах центральної Словенії. Попередньо відомо про загибель трьох людей, а також евакуацію кількох тисяч осіб.

До слова, у Туреччині у місті Текірдаг спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі.

Теги: пожежа США засушлива погода негода

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