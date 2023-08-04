«Бавовна» у Криму, суд обрав Трампу запобіжний захід: головне за ніч

У тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи в ніч на 4 серпня

Суд обрав запобіжний захід для Трампа у справі про спробу сфальсифікувати вибори. У тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи в ніч на 4 серпня. У головному російському порту на Чорному морі прогриміли вибухи. Україна розпочала переговори з США про надання безпекових гарантій. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 4 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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«Бавовна» у Криму

У тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи в ніч на 4 серпня. Також у регіоні працює протиповітряна оборона російських загарбників.

Місцеві жителі почали повідомляти про перші звуки вибухів у соціальних мережах приблизно пів на четверту ночі. Пізніше були зафіксовані повторні вибухи.

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Також, за повідомленнями в пабліках, спостерігався гул, який схожий на звук безпілотного літального апарату.

«У Феодосії працює російська протиповітряна оборона, і можна почути черги. Місцеві мешканці зареєстрували від 5 до 7 вибухів. Також повідомляють про звук безпілотників», - інформує джерело.

Крім того, зазначається, що по вулицях Феодосії швидко рухаються карети швидкої допомоги.

Суд обрав запобіжний захід для Трампа

Окружний суд Вашингтона призначив запобіжний захід для колишнього президента США Дональда Трампа у справі, що стосується звинувачення його в спробі фальсифікації виборів 2020 року.

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Під час засідання федеральний прокурор Томас Віндом оголосив, що обидві сторони дійшли згоди стосовно запобіжного заходу щодо колишнього президента США Дональда Трампа в справі про спробу фальсифікації виборів 2020 року. Згідно з умовами запобіжного заходу, Трамп зобов'язується дотримуватися федеральних і штатових законів, підписати зобов'язання про явку і з'являтися в суді після виклику.

Вибухи у головному російському порту на Чорному морі

У ніч на п’ятницю, 4 серпня, прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Надійної інформації про те, що саме там відбувається, поки що немає, але деякі телеграм-канали стверджують, що йдеться про атаку морських дронів.

Спочатку в мережах з'явилися повідомлення про вибух, імовірно, десь на захід від Новоросійська. «04.08 в районі першої години ночі в Південній Озеріївці був якийсь гучний звук. Вікна мало не вилетіли. Всі сусіди прокинулися, не зрозуміли, що сталося», – пише телеграм-канал «Супер Новини Новоросійська».

Потім, уже рано-вранці за місцевим часом у кількох російських інформаційних телеграм-каналах з'явилися супроводі фотографіями твердження, що в районі Мисхако знищено кілька морських дронів.

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Польща може подовжити заборону на українську агропродукцію окремо від ЄС

Польща розглядає можливість продовження заборони на імпорт української агропродукції, незалежно від рішення Європейського Союзу. Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку Польщі Роберт Телус в інтерв’ю PAР.

Телус не бачить обґрунтованих аргументів у рішенні Єврокомісії про непродовження тимчасової заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції до Польщі та інших країн-сусідок України. Він також висловив підозру, що таке рішення може бути спробою нашкодити уряду Польщі.

Телус розповів, що Польща ще сподівається спільно з іншими зацікавленими країнами переконати Єврокомісію продовжити ембарго. В іншому випадку країна вимушена буде запровадити односторонні обмеження. Однак він не знає, чи планують так само вчинити ще якісь країни.

Україна розпочала переговори з США про надання безпекових гарантій

Україна розпочала переговори з Сполученими Штатами Америки (США) з метою укладення двосторонньої угоди, що передбачає надання державі гарантій безпеки. Про це повідомляє Офіс президента України.

Ці гарантії передбачені Спільною декларацією про підтримку України, що служить основою для розробки відповідної двосторонньої угоди.

Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», – наголосив він.

До слова, триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.