Підлещується до Путіна. Що відомо про ймовірного кандидата в президенти США Вівека Рамасвамі

Вівек Рамасвамі відзначився низкою антиукраїнських заяв

Потенційний кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що визнає окуповані території України російськими, а також закриє Україні шлях до НАТО у разі перемоги у президентських виборах. Хоч головним претендентом на майбутній пост президента США від республіканців залишається Дональд Трамп, Вівек Рамсвами став однією з найбільших несподіванок президентської кампанії у США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що відомо про антиукраїнського політика Вівека Рамасвамі

Наймолодший претендент на президентську номінацію від Республіканської партії Вівек Рамасвамі народився в місті Цинциннаті у штаті Огайо в сім’ї іммігрантів з Індії: батько працював інженером і патентним повіреним (відповідальним за реєстрацію прав інтелектуальної власності) у General Electric; мати – лікаркою. Після Гарварду майбутній політик вступає до Єльської школи права. І ще до її завершення у 2011 році заробляє близько $15 млн на інвестиціях у фінансовому секторі й біотехнологіях. Цей досвід наштовхнув його на ідею заробітку – придбання патентів на потенційно проривні ліки, які ще розробляються або проходять клінічні випробування. Її він оформив у компанії Roviant Sciences, заснованій у 2014 році.

Республіканець Рамасвамі обіцяє визнати російську окупацію України в разі обрання президентом США фото з відкритих джерел

З 2021 року бізнесмен поступово відійшов від управлінської роботи в Roviant, завершивши процес у лютому цього року – якраз на початку своєї президентської кампанії. Стартапу вдалося вивести на ринок кілька ліків (хай їхня ціна і не така доступна, як обіцяли), а частка Рамасвамі в ньому оцінюється в $500 млн. Загалом статки бізнесмена журнал Forbes оцінює у $630 млн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рамасвамі та президентська кампанія

Рішення поборотися за найвищу посаду у США Рамасвамі ухвалив настільки несподівано, що про нього не знав ніхто з його співробітників.

Ще наприкінці минулого року Рамасвамі готувався дебютувати з власним подкастом під егідою консервативної компанії The Daily Wire (до неї причетний, приміром, відомий консервативний коментатор Бен Шапіро) з робочою назвою The Vivek Show. Перемовини тривали місяць, але контракт так і не підписали –стало відомо, що пріоритети Рамасвамі змінилися.

Зазначимо, що Вівек Рамасвамі позиціонує себе як лібертаріанця, і у 2004 році, коли вперше голосував на президентських виборах у США, підтримав кандидата від цієї партії. Наступного разу він віддав свій голос вже у 2020 році за Дональда Трампа. Десь у цей період Рамасвамі стає тим, ким позиціонує себе і зараз – «антилівацьким» (anti-woke) кандидатом, вловивши популярний серед республіканців, надто за часів Трампа, сентимент.

Чи зможе Вівек Рамасвамі стати президентом США?

Наразі рейтинг Вівека Рамасвамі вимірюється однозначним числом, коливаючись у районі 6%. Але це – надзвичайно хороший результат для кандидата, чиї витрати на рекламу в десятки разів менші за конкурентів і про якого досі чули хіба в середовищі консервативних коментаторів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після однозначно вдалого виступу на перших дебатах кандидатів на президентську номінацію від Республіканської партії минулого тижня не виключено, що Рамасвамі цілком здатен змістити з другого місця й Рона Десантіса, чия кампанія постає перед усе більшою кількістю проблем.

Рамасвамі погрожує закрити для України вступ до НАТО фото з відкритих джерел

Навіть просте порівняння Рамасвамі й Десантіса грає не на користь останнього. Перший активно дає інтерв’ю ЗМІ, виступає на численних подкастах, зрештою, просто є харизматичним оратором, не обтяженим необхідністю керувати штатом (у той же час Десантіс – губернатор Флориди).

Сам Трамп – який має особистий конфлікт із Десантісом – вітає Рамасвамі з «найкращим» виступом на дебатах, де Рамасвамі назвав Трампа «найкращим президентом XXI століття».

Виклик для України

В інтерв’ю CNN Рамасвамі заявив, що метою США повинно бути «не дати Путіну програти, а дати Америці перемогти». У його розумінні це означає дозволити «заморозити» нинішню повномасштабну війну в Україні – «це б залишило частини Донбасу з Росією».

Це – пряма цитата одного з найпопулярніших кандидатів на президентську номінацію від Республіканської партії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пояснює він таку логіку тим, що головна загроза для США – зближення Росії з Китаєм, а американська допомога Україні цьому сприяє.

Вівек Рамасвамі заявив, що Україна має піти на поступки у війні фото з відкритих джерел

А під час дебатів Рамасвамі пообіцяв, що в разі обрання президентом США припинить допомогу «Україні Зеленського». Адже, на його думку, збільшення фінансування буде «катастрофічним» і означатиме «захист від вторгнення через чужий кордон» (мається на увазі участь у чужій війні). Ще він обіцяє якнайшвидше вирушити до Росії в перший рік свого президентства та пообіцяти Москві, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

Більш розгорнуто Рамасвамі пояснив свою позицію щодо України в коментарі журналісту «Голосу Америки» Остапу Яришу одразу після республіканських дебатів.

«Запам'ятайте мої слова, якщо ця війна закінчиться зараз без фактичного втручання США і заяви про те, що ми більше не будемо її фінансувати, то до влади після Зеленського прийде якийсь воєначальник з американською військовою технікою на кілька сотень мільярдів доларів. Так само, як це сталося після вторгнення Радянського Союзу в Афганістан, і ви бачите, куди нас це завело».

Зазначимо, що в соціальних мережах точаться бурхливі обговорення стосовно антиукраїнських заяв Вівека Рамасвамі. Проте політичні експерти наголошують: найбільшим ризиком для України залишається обранням президентом США Дональда Трампа, який неодноразово підтримував політику російського диктатора Путіна.

До слова, репер Емінем попросив кандидата в президенти США від Республіканської партії Вівека Рамасвамі не використовувати його пісні в передвиборчій кампанії. Кілька тижнів тому Рамасвамі виконав пісню Емінема Lose Yourself на заході у штаті Айова.

Нагадаємо, що кандидат на висування від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року у США, мільйонер індійського походження Вівек Рамасвамі заявив про свою позицію стосовно Росії та України, сказавши, що він підтримує повернення окупованих територій Росією і виступає проти вступу України до НАТО. У публікації в журналі The American Conservative він написав, що захоплюється президентом Річардом Ніксоном, який усвідомив унікальну загрозу, яку становить Радянський Союз. Вівек Рамасвамі відомий любов'ю до Трампа та теплими почуттями до Росії. Він не прихильник підтримки України і вважає, що альянс РФ та Китаю є найбільшою загрозою для Вашингтона.

Наголосимо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада 2023 року.