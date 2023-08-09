США запровадили нові санкції проти Білорусі: під обмеження потрапили авіалінії
Під обмеження потрапили двоє синів і дружина білоруського бізнесмена Олексія Олексіна
Сполучені Штати Америки сьогодні, 9 серпня, запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи. Про це повідомляє міністерство фінансів США.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оновило свій список особливо позначених громадян і заблокованих осіб.
Під обмеження потрапили двоє синів і дружина білоруського бізнесмена Олексія Івановича Олексіна.
З 2021 року на Олексина і його основні компанії накладено санкції Європейського союзу. Також Під санкціями США, Канади, Швейцарії, Японії, України.
Також США ввели санкції проти:
- чотирьох представників Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі;
- гендиректора ВАТ «Білоруський металургійний завод»;
- відділу фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі;
- білоруської державної авіакомпанії «Белавіа»;
- ВАТ «Мінського заводу цивільної авіації № 407».
Також США ввели санкції проти літака Bombardier CRJ-200ER. Ним користуються сини білоруського диктатора Олександра Лукашенка і прем'єр-міністр Білорусі Олександра Головченко.
Раніше повідомлялося, що НАТО спостерігає за військовою діяльністю в Білорусі і наразі не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку найманців російської приватної військової компанії «Вагнер».
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