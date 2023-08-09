США запровадили нові санкції проти Білорусі: під обмеження потрапили авіалінії

Під обмеження потрапили двоє синів і дружина білоруського бізнесмена Олексія Олексіна

Сполучені Штати Америки сьогодні, 9 серпня, запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи. Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оновило свій список особливо позначених громадян і заблокованих осіб.

Під обмеження потрапили двоє синів і дружина білоруського бізнесмена Олексія Івановича Олексіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З 2021 року на Олексина і його основні компанії накладено санкції Європейського союзу. Також Під санкціями США, Канади, Швейцарії, Японії, України.

Також США ввели санкції проти:

чотирьох представників Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі;

гендиректора ВАТ «Білоруський металургійний завод»;

відділу фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі;

білоруської державної авіакомпанії «Белавіа»;

ВАТ «Мінського заводу цивільної авіації № 407».

Також США ввели санкції проти літака Bombardier CRJ-200ER. Ним користуються сини білоруського диктатора Олександра Лукашенка і прем'єр-міністр Білорусі Олександра Головченко.

Раніше повідомлялося, що НАТО спостерігає за військовою діяльністю в Білорусі і наразі не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку найманців російської приватної військової компанії «Вагнер».