Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США запровадили нові санкції проти Білорусі: під обмеження потрапили авіалінії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США запровадили нові санкції проти Білорусі: під обмеження потрапили авіалінії
Під санкції потрапила білоруська державна авіакомпанія «Белавіа»
фото ілюстративне

Під обмеження потрапили двоє синів і дружина білоруського бізнесмена Олексія Олексіна

Сполучені Штати Америки сьогодні, 9 серпня, запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи. Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оновило свій список особливо позначених громадян і заблокованих осіб.

Під обмеження потрапили двоє синів і дружина білоруського бізнесмена Олексія Івановича Олексіна.

З 2021 року на Олексина і його основні компанії накладено санкції Європейського союзу. Також Під санкціями США, Канади, Швейцарії, Японії, України.

Також США ввели санкції проти:

  • чотирьох представників Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі;
  • гендиректора ВАТ «Білоруський металургійний завод»;
  • відділу фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі;
  • білоруської державної авіакомпанії «Белавіа»;
  • ВАТ «Мінського заводу цивільної авіації № 407».

Також США ввели санкції проти літака Bombardier CRJ-200ER. Ним користуються сини білоруського диктатора Олександра Лукашенка і прем'єр-міністр Білорусі Олександра Головченко.

Раніше повідомлялося, що НАТО спостерігає за військовою діяльністю в Білорусі і наразі не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку найманців російської приватної військової компанії «Вагнер».

Теги: Білорусь США війна санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції мають зменшити російський арсенал і закрити мережу поставок, які підтримують оборонну промисловість РФ
Британія ввела нові санкції проти РФ
Вчора, 15:24
Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ірану
Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ірану
4 серпня, 18:41
Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії
Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії
3 серпня, 20:36

Економіка

США запровадили нові санкції проти Білорусі: під обмеження потрапили авіалінії
США запровадили нові санкції проти Білорусі: під обмеження потрапили авіалінії
Їжа – нова зброя Путіна. Країна-бензоколонка перетворюється у країну-продмаг
Їжа – нова зброя Путіна. Країна-бензоколонка перетворюється у країну-продмаг
Одна країна стала абсолютним лідером постачання електроенергії у ЄС
Одна країна стала абсолютним лідером постачання електроенергії у ЄС
Росія зіткнулась із новими проблемами в експорті зерна
Росія зіткнулась із новими проблемами в експорті зерна
Уперше за два роки Китай значно скоротив імпорт із Росії: причина
Уперше за два роки Китай значно скоротив імпорт із Росії: причина
Польща відновила прокачку російської нафти через нафтопровід «Дружба»
Польща відновила прокачку російської нафти через нафтопровід «Дружба»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
40K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
23K
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії
21K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
15K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
13K
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN

Новини

«Слуга народу» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Сьогодні, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Сьогодні, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Сьогодні, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Сьогодні, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Сьогодні, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту