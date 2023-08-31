Скільки українського зерна вкрала Росія у 2022 році: США озвучили шокуючі цифри

Повномасштабна війна РФ проти України спричинила глибокі перебої у світових постачаннях продовольства

Росія викрала майже 6 млн тонн української пшениці, зібраної на окупованих територіях 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Конгресу США.

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У публікації наводяться дані несекретного звіту американської розвідки, що базуються на супутникових знімках та повідомленнях із відкритих джерел.

Зазначається, що вантажні судна, які РФ використовує для вивезення вкраденого українського зерна, курсуватимуть уздовж узбережжя Туреччини, доставляючи вантажі до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану. «Ми не можемо підтвердити, чи знали покупці російських вантажів про українське походження зерна», - зазначається у доповіді.

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Також йдеться, що широкомасштабна військова агресія РФ проти України спричинила глибокі перебої у світових постачаннях продовольства, підвищила ціни та збільшила ризик відсутності продовольчої безпеки у бідних країнах Близького Сходу та Північної Африки.

У Конгресі США звернули увагу, що прямі та опосередковані наслідки цієї війни були «основними рушійними силами одного з найбільш руйнівних періодів за останні десятиліття для глобальної продовольчої безпеки». Адже до повномасштабного вторгнення Україна та РФ були одними з найбільших у світі експортерів зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

При цьому в доповіді йдеться, що проблеми продовольчої безпеки з початку 2023 року зменшилися, однак на світові ціни на продовольство, найімовірніше, впливатиме ситуація з Чорноморською зерновою ініціативою, з якої РФ вийшла в липні.

У публікації також зазначається, що посуха минулого року в Канаді, на Близькому Сході, у Південній Америці та США також посилила викликане війною навантаження на глобальні запаси продовольства.

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Представники розвідки раніше звинувачували РФ у використанні постачання продовольства як зброю шляхом блокування українського експорту, руйнування інфраструктури та окупації сільськогосподарських земель в Україні.

Нагадаємо, Національна державна залізнична компанія Латвії розглядає можливість уже восени перевозити українське зерно.

Раніше Вільнюс закликав Європейський Союз використовувати балтійські порти для експорту українського зерна після того, як Росія вийшла з «зернової угоди» і почала знищувати портову структуру України.

Протягом двох місяців Румунія подвоїть транзит українського зерна через свою територію – він збільшиться з 2 до 4 млн тонн на місяць, незалежно від дій Росії.