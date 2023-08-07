У Пакистані пасажирський потяг зійшов з рейок: десятки загиблих

Внаслідок аварії оголошено надзвичайний стан в основних лікарнях Навабшаху та сусідніх районах провінції Сінд

Приблизно 30 людей загинули, а ще близько 100 отримали поранення, коли потяг Hazara Express зійшов з рейок на півдні Пакистану. Про це повідомляє ВВС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інцидент стався біля залізничної станції Сахара в Навабшаху, що знаходиться за 275 км від міста Карачі.

Міністр залізниці Саад Рафік повідомив, що попереднє розслідування показало, що потяг рухався з нормальною швидкістю, і причини його сходження з рейок поки що залишаються невідомими.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок аварії оголошено надзвичайний стан в основних лікарнях Навабшаху та сусідніх районах провінції Сінд, а залізничне сполучення в регіоні було призупинено.

фото: ВВС

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах зійшов із рейок пасажирський потяг, у якому знаходилося близько 50 осіб. Пасажирський поїзд йшов з Гааги до міста Лейден, а аварія сталася неподалік міста Ворсхотен.

Поранень зазнали близько тридцяти осіб.

До слова, щонайменше 10 людей загинули і 18 вважаються зниклими безвісти в результаті проливних дощів, що обрушилися на провінцію Хебей на півночі Китаю. Шторм Доксурі, який минулого тижня обрушився на материковий Китай, приніс найсильніші дощі за 140 років.