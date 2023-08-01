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Уряд США підтвердив свою готовність зміцнити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї

Діана Гасюк
glavcom.ua
Уряд США підтвердив свою готовність зміцнити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
Уряд США твердо налаштовані зміцнювати Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
фото з відкритих джерел

США зазначили, що одним із головних актуальних викликів для глобального режиму нерозповсюдження є захоплення Росією ядерних енергетичних об'єктів України

Уряд США рішуче налаштований зміцнювати Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у зв'язку з численними глобальними викликами, включаючи загрози для ядерних об'єктів України з боку Росії. Про це йдеться в офіційній заяві речника Держдепартаменту США, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати підтверджують прихильність Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», - йдеться в документі, присвяченому до засідання Підготовчого комітету ДНЯЗ у Відні.

У Вашингтоні наголошують на міцному намірі співпрацювати з іншими країнами-учасницями зустрічі згідно трьох ключових принципів Договору про нерозповсюдження ядерної зброї: нерозповсюдження, мирне використання ядерної енергії та прогрес у роззброєнні.

У Державному департаменті США зазначили, що одним із головних актуальних викликів для глобального режиму нерозповсюдження є захоплення Росією ядерних енергетичних об'єктів України. Вважається, що це створює серйозні проблеми у сфері ядерної безпеки та обмежує можливість України здійснювати мирне використання ядерної енергії згідно Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Окрім захоплення Росією ядерних енергетичних об’єктів України, іншими глобальними викликами у сфері нерозповсюдження ядерної зброї є швидке і непрозоре нарощування ядерного арсеналу Китаєм, ядерна програма Ірану, а також зусилля КНДР щодо розвитку своєї ядерної зброї.

«Сполучені Штати й наші партнери в усьому світі працюватимуть над відповіддю на ці виклики», - запевнили у Вашингтоні.

Раніше розвідка прокоментувала розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Нагадаємо, у Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США (DIA) повідомили, що не мають підстав сумніватися в заяві президента Росії Володимира Путіна про те, що країна-агресорка вже перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

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Теги: розвідка США ядерна зброя

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