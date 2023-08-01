Уряд США підтвердив свою готовність зміцнити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї

США зазначили, що одним із головних актуальних викликів для глобального режиму нерозповсюдження є захоплення Росією ядерних енергетичних об'єктів України

Уряд США рішуче налаштований зміцнювати Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у зв'язку з численними глобальними викликами, включаючи загрози для ядерних об'єктів України з боку Росії. Про це йдеться в офіційній заяві речника Держдепартаменту США, передає Укрінформ.

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«Сполучені Штати підтверджують прихильність Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», - йдеться в документі, присвяченому до засідання Підготовчого комітету ДНЯЗ у Відні.

У Вашингтоні наголошують на міцному намірі співпрацювати з іншими країнами-учасницями зустрічі згідно трьох ключових принципів Договору про нерозповсюдження ядерної зброї: нерозповсюдження, мирне використання ядерної енергії та прогрес у роззброєнні.

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У Державному департаменті США зазначили, що одним із головних актуальних викликів для глобального режиму нерозповсюдження є захоплення Росією ядерних енергетичних об'єктів України. Вважається, що це створює серйозні проблеми у сфері ядерної безпеки та обмежує можливість України здійснювати мирне використання ядерної енергії згідно Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Окрім захоплення Росією ядерних енергетичних об’єктів України, іншими глобальними викликами у сфері нерозповсюдження ядерної зброї є швидке і непрозоре нарощування ядерного арсеналу Китаєм, ядерна програма Ірану, а також зусилля КНДР щодо розвитку своєї ядерної зброї.

«Сполучені Штати й наші партнери в усьому світі працюватимуть над відповіддю на ці виклики», - запевнили у Вашингтоні.

Раніше розвідка прокоментувала розміщення ядерної зброї у Білорусі.

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Нагадаємо, у Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США (DIA) повідомили, що не мають підстав сумніватися в заяві президента Росії Володимира Путіна про те, що країна-агресорка вже перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.